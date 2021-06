Herzogenaurach - Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft hat ihr Abschlusstraining für das EM-Achtelfinale gegen England mit Ilkay Gündogan und Antonio Rüdiger bestritten. Damit sind beide Spieler für den Klassiker in London am Dienstag (18 Uhr im Liveticker auf ran.de) wohl einsatzbereit.

Gündogan (Schädelprellung) und Rüdiger (Erkältung) hatten zuletzt eine Trainingspause eingelegt.

Irritationen um das Abschlusstraining

Damit stehen Bundestrainer Joachim Löw bis auf Lukas Klostermann (Muskelverletzung im Oberschenkel) wohl alle Spieler zur Verfügung. Das letzte Training fand am Montagvormittag auf angeblicher Anordnung der UEFA im Adi-Dassler-Stadion in Herzogenaurach statt. Nach vier EM-Spielen soll der Rasen im Wembley-Stadion geschont werden.

"Grundsätzlich wäre es gut gewesen, dort zu trainieren, absolut", sagte Löw dem ZDF. Die UEFA habe dem Deutschen Fußball-Bund (DFB) aber zunächst mitgeteilt, "wir können nicht dort trainieren, weil der Platz nicht in besonderem Zustand ist". Daraufhin habe er das Training für Montagmittag im Teamcamp in Herzogenaurach angesetzt.

"Sonntag spätabends kam dann die Nachricht, wir könnten doch (in Wembley trainieren), aber da wollten wir den Plan nicht mehr über den Haufen werfen", sagte Löw weiter. Stattdessen fand die letzte Einheit noch im Adi-Dassler-Stadion statt.

Die UEFA reagierte auf jene Verordnung allerdings irritiert und teilte mit, dass die DFB-Elf sehr wohl die Möglichkeit hatte, die Einheit im englischen Fußball-Tempel zu absolvieren. Verbunden wäre damit allerdings ein "eingeschränkten Zugang zu bestimmten Bereichen des Spielfelds".

DFB-Elf bekommt Besuch von Peter Maffay

Demnach habe Deutschland "nicht darum gebeten, im Stadion trainieren" zu dürfen. Vonseiten des DFB klang dies am vergangenen Samstag noch anders. Die UEFA habe das Abschlusstraining für die Begegnung am Dienstag untersagt, "Wir hätten sehr gerne dort trainiert. Das ist ein Wermutstropfen, weil es eine besondere Turnierphase und ein besonderes Stadion ist", sagte DFB-Sprecher Jens Grittner.

So oder so fliegt die DFB-Auswahl am Montagnachmittag (16.30 Uhr) von Nürnberg aus in die englische Hauptstadt. Zuvor erhielten Müller und Co. noch einen Besuch von Rocker Peter Maffay.

Der Musiker besuchte das Team am Samstagabend und sang dort unter anderem sein berühmtes Karat-Cover "Über sieben Brücken musst du gehn". Aus gutem Grund: Für die deutsche Elf wären es bei der EM einschließlich Finale sieben Spiele.

Neuer: "Haben uns sehr gefreut"

"Es war für uns eine gelungene Abwechslung", sagte Kapitän Manuel Neuer bei "MagentaTV", "wir haben uns sehr gefreut darüber. Aber entscheidend ist, was auf dem Platz passiert. Wir haben ein wichtiges Spiel vor der Brust und werden alles daransetzen, dass wir ins Viertelfinale einziehen."

Der Maffay-Besuch kam auch deshalb zustande, weil es in der Mannschaft mit Thomas Müller, Joshua Kimmich, Serge Gnabry, Kevin Volland oder Jonas Hofmann inzwischen auch einige Hobby-Gitarristen gibt.

