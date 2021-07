München/London - Harry Kane genoss den Augenblick. Sichtlich. Durch das mit 60.000 Zuschauer gefüllte Wembley-Stadion hallte gerade der englische Klassiker "Sweet Caroline" von Neil Diamond.

Eigentlich war es gar nicht nötig die ekstatischen Fans der "Three Lions" zum Mitsingen zu animieren. Kane tat es trotzdem, leitete wie ein Dirigent den Londoner Chor.

Zuvor zeigte er ähnliche Führungsqualitäten über 120 Minuten auf dem Platz. "Unglaublich, was für ein Spiel" bilanzierte der Mann des Spiels im Nachgang: "Es war echt hart. Wir waren da, als es gezählt hat."

EM 2021: Kane steigert sich

Was Kane im Kollektiv für die gesamte Mannschaft formuliert, lässt sich ohne Zweifel auch auf ihn selbst ummünzen. Der Kapitän hat sich, nach einem schwierigen Start ins Turnier, als Anführer bewiesen. Gegen Deutschland, gegen die Ukraine und nun auch gegen Dänemark.

Untypisch für einen klassischen Mittelstürmer war der 27-Jährige überall auf dem Platz zu finden. Immer wieder holte er sich die Bälle ab, wich auf die Außenbahn aus und versuchte so mehr Sicherheit, mehr Kontrolle für das eigene Spiel zu bekommen.

So auch beim zwischenzeitlichen 1:1-Ausgleich, als er einen Pass von Kyle Walker rund dreißig Meter vor dem Tor mit dem linken Fuß annahm und gleich mit rechts perfekt in den Lauf von Bukayo Saka weiterleitete. Es war der Schlüssel zum erzwungenen Eigentor von Dänemarks Simon Kjaer.

Harry Kane: Auch in der Liga brilliert er als Vorlagengeber

Ein Zuckerpass, den man von einem bulligen Mittelstürmer nur selten sieht. Bei Kane sind sie allerdings weniger eine Ausnahme, sondern gehören viel mehr zum Repertoire des vielseitigen Angreifers.

In der abgelaufenen Premier-League-Saison war er mit 23 Toren nicht nur der beste Torjäger, mit 14 Assists führte er ebenfalls die Rangliste der besten Vorlagengeber an. Zum Vergleich: Robert Lewandowski kam auf sieben Assists, Karim Benzema auf neun.

Umso überraschender, dass ihm in der EM-Vorrunde kaum etwas gelang. In allen Gruppenspielen gegen Kroatien, Schottland und Tschechien blieb der gebürtige Londoner ohne Treffer, nahm kaum am Spiel teil. Insgesamt schoss er nur fünfmal aufs Tor.

Gegen Deutschland platzt der Knoten

Mit dem 2:0 im Achtelfinale gegen Deutschland platzte jedoch der Knoten. Kane ist seitdem wie ausgewechselt, kommt in den drei vergangenen Spielen auf vier Tore und neun Torschüsse.

Keine Frage, bei seinem Siegtreffer zum 2:1 gegen kämpfende Dänen war in doppelter Hinsicht eine Menge Glück dabei: Zum einen war die Strafstoß-Entscheidung von Schiedsrichter Danny Makkelie äußerst fragwürdig, zum anderen profitierte Kane nach einem schwach geschossenen Elfmeter vom sich bietenden Abpraller.

Innerhalb Englands interessiert das aber kaum einen, auch Kane wich auf der Pressekonferenz gekonnt aus.

Harry Kane für England: Mehrere Rekorde winken

Vor dem EM-Finale steht der Mann von Tottenham Hotspur vor mehreren Meilensteinen. Durch den Treffer gegen Dänemark zog er mit Gary Lineker gleich - beide haben nun zehn Tore bei großen Turnieren erzielt und sind damit Englands-Turnier-Torjäger.

Zwei weitere Tore würden ihm zudem den "Goldenen Schuh" für den besten Torschützen im Turnier sichern: Kane hat derzeit vier Treffer, Cristiano Ronaldo und Patrik Schick jeweils fünf. Schon bei der WM 2018 gewann Kane mit damals sechs Treffern die Auszeichnung.

Viel wichtiger aber: Erstmals seit 55 Jahren könnte England wieder einen großen Titel in die Luft stemmen. Überhaupt wäre es der erste EM-Titel in der langen Fußballgeschichte der "Three Lions". Und das auch noch vor heimischer Kulisse im Wembley.

Kein Wunder also, dass Kane einen klaren Fokus hat: "Der Goldene Schuh wäre nur ein Bonus. Aber wenn ich ihn bekomme, bedeutet das, dass ich ein oder zwei Tore im Finale geschossen habe und das gibt uns eine große Chance den Pokal zu gewinnen."

Zuzutrauen wäre es ihm.

Timo Nicklaus

Du willst die wichtigsten EM-News, Videos und Daten direkt auf Deinem Smartphone? Dann hole Dir die neue ran-App mit Push-Nachrichten für die wichtigsten News Deiner Lieblings-Sportart. Erhältlich im App-Store für Apple und Android.