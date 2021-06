München - Manuel Locatelli weiß, was sich als Profi gehört.

Als der neue Liebling der Tifosi nach dem Sieg seiner Italiener über die Schweiz – dem zweiten beeindruckenden 3:0 bei der EM 2021 - als "Star of the Match" zur Pressekonferenz erschien, räumte er auf dem Podium erstmal um.

Neben die etwas gewöhnungsbedürftige Trophäe, die wie ein Zepter in Sternenform daherkommt, wanderte eine Flasche Wasser. Dafür mussten die beiden Flaschen von Turnier-Sponsor Coca-Cola weichen.

Locatelli erinnert gleich doppelt an Ronaldo

Dem aufmerksamen EM-Fan dürfte diese Aktion natürlich bekannt vorkommen. Auch Cristiano Ronaldo hatte bei einem Auftritt vor der Presse vorgemacht, auf welches Getränk der gesundheitsbewusste Fußballer von heute schwört.

Umso besser passte die Locatelli-Szene ins allgemeine Bild. Denn bereits zuvor auf dem Rasen des Römer Olympiastadions hatte er dem portugiesischen Weltstar erfolgreich nachgeeifert. Nur einen Tag nach "CR7" gelang auch ihm ein Doppelpack.

Erster Doppelpack als Profi

Der kleine, aber feine Unterschied: Von Ronaldo werden Tore erwartet. Sie sind im Grunde essenziell für die Bewertung seiner Leistungen - ob von Experten, Fans oder ihm selbst.

Bei Locatelli liegt die Sache naturgemäß etwas anders. Für den defensiven Mittelfeldspieler von Sassuolo Calcio war es eine Premiere auf Profiniveau. Und alles andere als geplant.

"Normalerweise beteilige ich mich nicht an so einer Aktion wie beim ersten Tor", umschrieb er das erfolgreiche Zusammenspiel mit Vereinskollege Domenico Berardi: "Aber der Ball, den ich Berardi zuspielte, hat mich angespornt und ich habe daran geglaubt. Es brauchte ein bisschen Wahnsinn, um nach vorne zu stürmen und den Job zu Ende zu bringen."

Doppelte Freude für den Assist von Kumpel Berardi

Was der 23-Jährige auf keinen Fall unterschlagen wollte: "Ich freue mich doppelt für den Assist meines Freundes." Ein durchaus bemerkenswerter Satz, drehte sich doch ansonsten alles um den doppelten Torschützen.

Der besondere Zusammenhalt in der "Squadra Azzurra" ist aber ohnehin für jeden Beobachter mit Händen zu greifen. Die Mannschaft von Roberto Mancini agiert wie aus einem Guss. Und was der Konkurrenz aus den anderen großen Fußball-Nationen zu denken geben sollte: Italiens seit 29 Partien ungeschlagene Auswahl schien bei den beiden lockeren Aufgalopp-Siegen über die Türkei und die Schweiz noch nicht wirklich ans Limit gegangen zu sein.

So nutzte auch Locatelli die Gelegenheit, die "fantastische Gruppe" hervorzuheben. Die ihr Achtelfinal-Ticket bereits gebucht hat. Woran der Lockenkopf mit der Rückennummer 5 einen nicht unwesentlichen Anteil hat. Gemeinsam mit Jorginho und Nicolo Barella verdichtet er das Zentrum vor der Abwehrkette derart perfekt, dass die Angriffe der Gegner oftmals schon hier versanden.

Serie-A-Debüt mit 18 Jahren für AC Mailand

Auch Locatellis Karriere geriet bereits früh ins Stocken - nach einem kometenhaften Start. Als Zwölfjähriger verließ er Atalanta Bergamo, um sich der AC Mailand anzuschließen. Bei dem damals etwas schwächelnden Weltklub gab er schon mit 18 Jahren sein Debüt in der Serie A.

Bereits in seinem dritten Startelfensatz in Italiens Fußball-Beletage gelang ihm der 1:0-Siegtreffer im Evergreen gegen Juventus Turin. Auch ein Kreuzbandriss von Riccardo Montolivo ebnete ihm damals den Weg zum Stammspieler.

Lieber Stammspieler in Sassuolo als Bankdrücker bei Milan

Doch mit dem Trainerwechsel von Vincenzo Montella zu Gennaro Gattuso 2017 endete der steile Aufstieg abrupt. Locatelli musste sich hinter dem argentinischen Routinier Lucas Biglia anstellen.

Zu wenig für seine Ansprüche. Also folgte nach der Saison die Leihe zu Sassuolo Calcio. Dem Emporkömmling, der 2013 in die Serie A aufstieg und in den vergangenen Jahren so manchen Großen gehörig ärgerte. Der Wechsel, den sich der Klub aus der 10.000-Einwohner-Stadt in der Emilia-Romagna schließlich kolportierte 13,5 Millionen Euro kosten ließ, war für alle Seiten ein Glücksfall.

Von dieser EM will er seinen Kindern erzählen

Mit blitzsauberen Leistungen machte Locatelli mehr und mehr auf sich aufmerksam und pirschte sich letztlich an das Nationalteam heran. Im September 2020 gab er sein Debüt unter Mancini, bis zum EM-Start kamen zehn Einsätze zusammen.

"Ich habe als Kind davon geträumt, dass ich einmal die Chance bekommen würde, auf den Platz zu laufen und alle Italiener repräsentieren zu können", ordnete Locatelli seine Berufung in den 26er-Kader vor Turnierstart ein: "Das erfüllt mich mit Stolz. Das ist etwas, was man seinen Kindern erzählen wird."

"Die Pandemie hat mir geholfen"

Eigentlich schien der Weg vorgezeichnet, denn Locatelli durchlief sämtliche U-Teams des Verbandes. So lief er 24 Mal für die U17 auf, kam 20 Mal für die U19 zum Einsatz und stand bei 23 U21-Partien Italiens auf dem Rasen.

Und dennoch war der letzte und wichtigste Sprung alles andere als selbstverständlich. Locatelli weiß, dass die EM unter normalen Umständen ohne ihn stattgefunden hätte. "Die Pandemie hat mir geholfen, vor einem Jahr wäre ich wohl nicht zur EM gefahren", gibt der neue Fixstern in Mancinis System unumwunden zu, dass er quasi zu den Gewinnern der weltweiten Krise zu zählen ist.

"Er spielt als sei er 30"

Nun mischt er also sogar als Stammspieler beim paneuropäischen Turnier mit. Dabei wäre Locatelli trotz seines Bilderbuchjahres wohl nur als Joker eingeplant gewesen, hätte Marco Verratti beim Eröffnungsspiel auflaufen können. Doch der Antreiber von Paris St. Germain laboriert an einer Knieblessur und muss nach seiner Genesung erst einmal vorbeikommen an seinem Stellvertreter.

Vielen Gegenspielern ist das bislang nicht gelungen.

"Seine Stärke ist die Balance aus Physis und Technik, er ist ein sehr moderner Spieler", zitiert "RTL" den für den "Corriere della Sera" arbeitenden Milan-Experten Carlos Passerini: "Er ist 23 Jahre alt und spielt als sei er 30." Ein Satz, der an Philipp Lahm erinnert. In Italien denken sie bei Locatellis Spielstil eher an Andrea Pirlo - eines der Idole des EM-Senkrechtstarters.

40 Millionen Euro Ablöse dürfte nicht mehr genug sein

Seine Leistungen blieben auch den Top-Klubs Europas nicht verborgen. Als Interessenten werden neben Juventus Turin, Manchester City, Real Madrid und Borussia Dortmund mittlerweile auch Tottenham Hotspur, der FC Chelsea und der FC Arsenal gehandelt.

Angeblich rief Sassuolo, wo Locatelli noch bis 2023 unter Vertrag steht, vor der EM 40 Millionen Euro Ablöse auf. Für diese Summe könnte es - der Corona-Krise zum Trotz - schon sehr bald höchstens noch seinen linken Fuß geben. Den schwächeren wohlgemerkt, der immer noch gut genug für den sehenswerten Schuss zum 2:0 über die Schweiz war.

Locatelli will nicht über Zukunft reden

"Wenn man an einem so wichtigen Wettbewerb teilnimmt, sollte man immer nur auf die kommende Aufgabe schauen", bügelt Locatelli Nachfragen zu seiner Zukunft ab: "Wir sehen die Kinder in die Straßen, die unsere Spiele verfolgen, das macht es schon einfach, sich auf das Spiel zu konzentrieren."

Für Treuebekenntnisse scheint aktuell auch der falsche Zeitpunkt zu sein, denn im Falle eines Wettbietens könnte die finanzielle Schmerzgrenze für Sassuolo schnell überschritten sein.

Das Jubel-T für Partnerin Thessa

Echte Liebesbekundungen bekommt dagegen Locatellis Partnerin Thessa Lacovich. Sie grüßt er bei seinem Torjubel, wenn er mit seinen beiden Zeigefingern ein T formt: den linken hochgereckt, den rechten waagerecht daraufgelegt, feiert Italiens neuer Stern am Fußballhimmel seine Treffer.

Die eigene Jubelkreation als Alleinstellungsmerkmal. Hat auch schon Cristiano Ronaldo für sich entdeckt. Hier wird nicht kopiert.

Wie gesagt: Locatelli weiß, was sich gehört.

Marcus Giebel

