Herzlich Willkommen zum Eröffnungsspiel der Europameisterschaft 2021. Die EM 2021 wird eröffnet von der Türkei und Italien. Die beiden Nationalmannschaften treffen in Gruppe A aufeinander. Anpfiff ist um 21 Uhr. Alle Infos und letzten Updates zum Spiel. Zudem zeigen wir Euch hier im Überblick, wo und wie Ihr die Partie live im Free-TV und im Live-Stream schauen könnt.

UPDATE Türkei gegen Italien 0:3

Ciro d'Italia! Italien zerlegt die Türkei

Tore:

0:1 53. Min. Demiral (Eigentor)

0:2 66'. Min.Immobile

0:3 79 Min. L. Insigne

Italien gewinnt das Auftaktspiel der EURO 2020 gegen die Türkei mit 3:0 und kann so die ersten drei Punkte und einen Start nach Maß bejubeln! Auch nach Wiederanpfiff blieben die Azzurri das klar bessere Team, benötigten aber ein Eigentor von Demiral (53.) um auf die Siegerstraße zu gelangen. Immobile (66.) und Insigne (79.) schraubten das Ergebnis im Anschluss in die Höhe und sicherten so den absolut verdienten Sieg. Von der türkischen Elf kam über die gesamte Spieldauer gerade offensiv viel zu wenig. Yılmaz hatte die beste Chance erst in der Nachspielzeit. Für beide Mannschaften geht es nun am Mittwoch weiter, wenn die Türkei gegen Wales (18 Uhr) sowie Italien gegen die Schweiz (21 Uhr) spielt. Damit verabschieden wir uns an dieser Stelle und wünschen noch einen schönen Abend!

Italien hat das Auftaktspiel der EM mit 3:0 gegen die Türkei gewonnen.

UPDATE, 11.06.2021, 20:00 Uhr - Die Aufstellungen Türkei vs. Italien

Aufstellung Türkei: Cakir - Celik, Demiral, Söyüncü, Meras - Karaman, Ozan Tufan, Okay, Calhanoglu - B. Yilmaz, Yazici- Trainer: Şenol Güneş

Aufstellung Italien: Donnarumma - Florenzi, Bonucci, Chiellini, Spinazzola - Barella, Jorginho, Locatelli - Beradi, Immobile, Insigne- Trainer: Roberto Mancini

Spielinfos

Anstoß: 11. Juni 2021 21:00 Uhr

Stadion: Stadio Olimpico (Rom)

SCHIEDSRICHTER: Makkelie, Danny (Niederlande)

Assistenten: Steegstra, Hessel (Niederlande) - de Vries, Jan (Niederlande)

Vierte Offizielle: Frappart, Stephanie (Frankreich)

Video-Assistent: Blom, Kevin (Niederlande)

Nächsten Spiele Italien:

Italien - Schweiz (16.Juni 21:00 Uhr)

Italien - Wales (20.Juni 18:00 Uhr)

Nächsten Spiele Türkei:

Türkei - Wales (16. Juni 18:00 Uhr)

Schweiz - Türkei (20.Juni 18:00)