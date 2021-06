München - Fußballprofis sind gefragte Leute, viele Fans träumen von einem Autogramm ihrer Idole.

Nicht immer, aber doch ab und an kommen die Stars dem Wunsch der Anhänger nach. Diese Hoffnung hatte wohl auch der Fan, der in einem Video zu sehen ist, dass das spanische Sportprogramm "Carrusel Deportivo" geteilt hat.

EM 2021: Spanische Mannschaft erzürnt eigene Fans

Der Clip, der auf "Twitter" kursiert, zeigt einen Anhänger der spanischen Nationalmannschaft, der im Rollstuhl sitzend vor einem Restaurant auf die Spieler der "La Furia Roja" wartet. In seiner Hand hält er einen Stift und einen Notizblock - und hofft augenscheinlich auf einige Autogramme von Kapitän Sergio Busquets und Co.

Doch die meisten Akteure ignorieren das Anliegen des Fans und passieren ihn teilweise, ohne überhaupt einen Blick in seine Richtung zu werfen.

"Danke an Ferran, Pedri, Thiago und Sarabia, die die Nationalmannschaft repräsentieren. Für den Rest habe ich nur ein Wort übrig: Scham", richtet der User "LoboBlancoRM" klare Worte in Richtung des Teams, von dem nur die vier genannten Spieler und Trainer Luis Enrique ihr Kürzel hinterließen, was einem weiteren Clip zu entnehmen ist. Viele andere Reaktionen fallen ähnlich aus.

🔴 EUROCOPA | La @sefutbol se conjura en un restaurante de Madrid antes del partido del lunes. Los jugadores se han parado a firmar autógrafos a un aficionado



EM 2021: Spanien am Montag gegen Kroatien

Mit der geäußerten Kritik ist der Nutzer längst nicht alleine. Viele Spanier zeigen sich erzürnt ob der Ignoranz der Mannschaft und kritisieren die fehlende Empathie.

"Fußballer ohne Größe, die eine Nationalmannschaft ohne Größe bilden. Es ist schwer, mit ihnen zu sympathisieren", schreibt der Nutzer "pablocl8".

Eines steht unabhängig vom Ausgang des Achtelfinals gegen Kroatien am Montagabend (ab 18:00 Uhr im Liveticker auf ran.de) fest - mit dieser Aktion haben die Iberer einige Fans verärgert.

