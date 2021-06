München/Kopenhagen - Dänemark steht nach einem furiosen Sieg gegen Wales in Amsterdam im Viertelfinale der Europameisterschaft. Mit 4:0 besiegte die dänische Auswahl das Team von der Insel. Eine Motivationsspritze erhielten die dänischen Spieler womöglich bereits vor der Partie. Christian Eriksen besuchte seine Mannschaftskameraden am Trainingsplatz.

Eriksen besuchte seine Mannschaft beim Training

Torhüter Kasper Schmeichel erzählte im Interview mit "CNN", wie die Mannschaft reagierte, als Eriksen am Spielfeldrand auftauchte: "Er kam zum Training und wir waren draußen auf dem Feld - es war ein großartiger Moment für uns. Natürlich wurde das Training unterbrochen und alle rannten zu ihm."

Schmeichel war als Mitglied des Mannschaftsrats einer der wenigen, die Eriksen gleich nach dem Vorfall im Krankenhaus besuchen konnten, aber "für viele der Jungs war es das erste mal, ihn wieder zu sehen", so der Schlussmann von Leicester City.

Blind mahnt zur Geduld

Daley Blind von Ajax Amsterdam und den Niederlanden, der selbst einen Defibrillator in sich trägt, fordert die Öffentlichkeit zur Geduld bei der Personalie Eriksen auf.

"Als ich meinen Zusammenbruch erlitt, sagte die ganze Welt, dass ich nie wieder spielen könnte. Und schaut euch an, wo ich jetzt stehe. Also bitte: 'Lasst Christian in Ruhe'", sagte er der "Metro".

Ob und wo Eriksen in der kommenden Saison spielt, ist ungewiss. In der Serie A ist das Spielen mit einem implantierten Defibrillator untersagt, sein Club Inter Mailand verpflichtete mit Hakan Calhanoglu bereits einen Ersatz.

