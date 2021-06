München (SID) - Der russische Schiedsrichter Sergej Karassew pfeift das dritte EM-Spiel der deutschen Nationalmannschaft am Mittwoch (21.00 Uhr/ZDF und MagentaTV) in München gegen Ungarn. Das gab die Europäische Fußball-Union (UEFA) am Montag bekannt.

An ein Spiel unter Leitung des 42-Jährigen hat die Mannschaft von Bundestrainer Joachim Löw keine gute Erinnerung. Karassew war beim peinlichen 1:2 in der WM-Qualifikation gegen Nordmazedonien Ende März im Einsatz.

Bei der EM 2020 leitete Karassew bisher ein Spiel. Beim 3:0-Erfolg von Italien gegen die Schweiz hatte er wenig Mühe und verhängte nur zwei Gelbe Karten.

Der DFB-Auswahl genügt in der Gruppe F gegen Ungarn schon ein Unentschieden, um das Achtelfinale zu erreichen.