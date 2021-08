Helsinki/München - Schon einmal von Kuopion Palloseura oder kurz Kuopion PS gehört? Nein? Am Donnerstagabend (ab 18 Uhr im Liveticker) wissen Sie mehr, denn die Finnen sind der Gegner von Bundesliga-Vertreter Union Berlin in den Playoffs zur Gruppenphase der neugegründeten Conference League.

Im Hinspiel treten die Köpenicker auswärts beim Klub aus Finnland an und starten damit ihr Abenteuer Europa – allerdings nicht zum ersten Mal in der Klubgeschichte. 2001 erreichten die Eisernen über den DFB-Pokal den UEFA-Cup und kamen dort als Zweitligist immerhin in die zweite Runde.

2021 soll nun über Kuopion PS der Einzug in die Gruppenphase gelingen, die mindestens sechs weitere Auftritte im internationalen Geschäft zur Folge hat.

Doch wer verbirgt sich hinter dem finnischen Team?

Beheimatet im Norden Finnlands in der Stadt Kuopio, normalerweise nur bekannt für die Wettbewerbe im Skispringen, trägt Kuopion PS seine Partien normalerweise in der Väre Areena aus, die 4.700 Zuschauer fasst. Doch das heimische Stadion genügt nicht den Anforderungen der UEFA, sodass die Partie im Olympiastadion von Helsinki, knapp 380 Kilometer und vier Stunden Fahrt in Richtung Süden entfernt, ausgetragen wird.

Kuopion PS ist Union Berlin finanziell deutlich unterlegen

Trotz dieses Umstands wollen einige tausend Anhänger ihr Team in die finnische Hauptstadt begleiten, denn die Partie gegen den Bundesliga-Klub dürfte wohl das bislang größte Spiel in der Geschichte des Meisters von 2019 sein. Mit einem Gesamtmarktwert von 5,93 Millionen Euro (Quelle: Transfermarkt.de) hat Kuopion PS, auf dem Papier, nur einen Bruchteil der Kaderstärke von Union (80,5 Millionen Euro Marktwert).

Der wertvollste Spieler ist Innenverteidiger Paulo Ricardo aus Brasilien mit 550.000 Euro. Der teuerste Abgang bislang war Rechtsaußen Ilmari Niskanen, der für 350.000 Euro Ablöse zum deutschen Drittligisten FC Ingolstadt ging. Finanziell trennen beide Klubs also mindestens zwei Welten.

Berlins Trainer Urs Fischer warnte dennoch vor den Finnen. "Wir sind vorgewarnt. Das eine oder andere kommt mir bekannt vor: eklig, kompakt und gut organisiert", sagte er und zog damit Parallelen zu seinem eigenen Team.

Kuopion PS in guter Form

In der heimischen Liga steht das Team von Trainer Simo Valakari nach 15 Spielen auf Rang zwei, neun Zähler fehlen auf Spitzenreiter HJK Helsinki, der bereits eine Partie mehr absolviert hat. Vier Siege und ein Remis gab es aus den vergangenen fünf Partien für das Team aus dem Skisprung-Mekka Finnlands.

Union dürfte also gewarnt sein beim Gastspiel in Finnland, schließlich wollen die Eisernen in der von vielen scheinbar ungeliebten Conference League für Aufsehen sorgen. Ein Aus in den Playoffs gegen Kuopion PS hat da keinen Platz, trotz aller Komplimente für den Underdog.

Markus Bosch

