München - Im Zuge des Kampfs gegen die weitere Ausbreitung des Coronavirus ruhen mittlerweile fast alle sportlichen Wettbewerbe.

Ob es ihnen gefällt oder nicht - auch die Sport-Stars müssen nun zum Großteil in der häuslichen Quarantäne verharren.

Alle aktuellen Entwicklungen zur Coronakrise gibt es auch im Ticker auf ran.de.

Die neu gewonnene Freizeit motiviert einige Sportler zu ziemlich erfinderischen Ideen. Da es langweilig wäre, wenn davon niemand erfährt, posten die Stars fleißig in den sozialen Medien, wie sie ihren neuen Alltag verbringen.

ran.de zeigt die besten Aktionen von Thomas Müller, Serena Williams, Mario Götze und Co.

NBA-Star Jamar Murray veröffentlicht unfreiwillig Sex-Video

NBA-Star Jamal Murray weiß die basketball-freie Zeit gut zu nutzen - und zwar mit "Bettsport“ vor der Kamera. Das Problem ist nur, dass das private Sex-Tape mit seiner Freundin Harper Hempel am Samstagabend auf seinem Instagram-Account landete. Dadurch bekamen seine mehr als 500.000 Follower überraschend intime Einblick geboten. Das Video wurde kurz darauf zwar wieder gelöscht, macht nun aber im Internet die Runde. Kurz darauf meldete sich Murray über Twitter zu Wort und schrieb: "In erster Linie möchte ich mich bei meinen Fans entschuldigen. Mein Account wurde gehackt, ich arbeite derzeit am Problem. Danke."

Jose Mourinho packt Einkäufe für Risikopatienten

Der Coach von Tottenham Hotspur hilft in der Coronakrise und kümmert sich um Essenspakete für ältere Menschen im Londoner Stadtteil Enfield. Mourinho arbeitet für die Organisationen "Age UK" und "Love Your DoorStep", die Grundnahrungsmittel zusammenstellen und die Pakete an Personen ausliefern, die vom Coronavirus besonders bedroht sind und daher für die nächsten drei Monate zuhause bleiben sollen.

Ein Video auf Twitter zeigt "The Special One" bei seiner Arbeit.

Oggi josè #Mourinho ha aiutato una associazione londinese a consegnare cibo agli anziani.



Well done mister👏#Covid_19



pic.twitter.com/s1bDNn8aKM — Pietro Balzano Prota (@PBPcalcio) March 23, 2020

In dem Video erklärt Mourinho: "Ich bin hier, um 'Age UK Enfield' und 'Love Your DoorStep Enfield' zu helfen. Jeder kann Essen und Geld spenden oder sich als Freiwilliger melden."

Franzose läuft Marathon auf seinem Balkon

In Frankreich wurde früh eine Ausgangssperre verhängt. Zum individuellen Sporttreiben dürfen die Franzosen ihre vier Wände zwar noch verlassen, aber Elisha Nochomovitz aus der Nähe von Toulouse hat einen anderen Weg gefunden, um sich fit zu halten.

Der 32-jährige Restaurant-Mitarbeiter hat auf seinem sieben Meter langen Balkon einen Marathon zurückgelegt und sich dabei filmen lassen. Für die 42,195 Kilometer benötigte er 6 Stunden und 48 Minuten, etwa 6000 Mal lief er von einem Ende zum anderen und zurück.

Thomas Müller: Bayern Star übt sich als Sternekoch

Auf den Spuren von Alfons Schuhbeck: Bayern-Stürmer Thomas Müller probiert neue Rezepte in der Müllerschen Küche aus.

Mannschafts-Kollege Thiago wünscht einen guten Appetit.

Lucas Vazquez: Real-Stürmer trainiert im Outdoor-Gym

Der Mittelfeldmann von Real Madrid hat seinen Trainingsplatz in den heimischen Garten verlegt.

Die neue Spielwiese erfreut auch den Sohnemann von Vazquez, der fleißig mittrainiert.

Koke zockt auf seiner Konsole

Zwar nicht sonderlich einfallsreich aber effektiv gegen Langeweile: Athletico-Star Koke nutzt die freie Zeit, um seine Skills auf der Spiel-Konsole zu verbessern.

Tennis-Queen Serena Williams gibt Schmink-Tutorials

Wer in den nächsten Tagen auf dem Instagram-Account von Serena Williams vorbeischaut, der lernt die vielen Facetten der Tennis-Legende kennen.

Dazu gehören, neben ihrer Rolle als Mutter, Dinge wie: Kochen, Putzen, Gesichtsmasken und Make-up-Tutorials.

Mario Götze tanzt auf TikTok

BVB-Profi Mario Götze packt seine Tanz-Moves aus und nimmt zusammen mit seiner Frau Ann-Kathrin ein Video für seine Fans auf der Video-Plattform auf.

Cesc Fabregas mit Brunstschrei von Balkon

Der Mittelfeld-Star vom AS Monaco scheint vom Corona-Koller gepackt: Der 32-jährige tritt am frühen Morgen auf seinen Balkon, um mit einem skurrilen Brunstschrei seine Nachbarn zu begrüßen.

Der Nachbarschaft scheint das jedoch ganz und gar nicht zu gefallen, denn man hört einen Mann, der ihm mit einem "Fuck-You"-Ruf antwortet. Es ist natürlich mit der Tonspur aus einem Film gemacht.

Rad-Star Degenkolb macht radelnd Kinderbetreuung

Radprofi John Degenkolb weiß ganz genau, wie er sich fit und dabei auch noch seine Kids auf Trapp hält.

Auf Instagram postet er ein Foto von einer Trainingstour mit seinen Kindern im Anhänger im Gepäck: "Die Kinder lieben es", schreibt er.

