München - Max Kruse erobert neues Terrain. Seit dieser Saison kickt der frühere Nationalspieler bei Fenerbahce Istanbul. Auf dem Platz reichte es bislang - auch aufgrund von Verletzungen - nur zu zwei Toren in zwölf Spielen.

Abseits der Fußballbühne sorgte der Ex-Bremer in der Silvesternacht für Furore. Mit Dean Martins Klassiker "Sway" nahm Kruse am Promi-Special der türkischen Ausgabe von "The Voice" teil. "Ich singe viel unter der Dusche. Aber es ist das erste Mal, dass Leute zuschauen", so der Stürmer vor seinem Auftritt.

Seine Gesangskünste reichten aber zumindest soweit, dass sich immerhin drei von vier Juroren umdrehten. Ob aus Mitleid oder Überzeugung, ist nicht überliefert.

Max Kruse'nin, O Ses Türkiye performansı.



Nasıl buldunuz?

Nächste Station Promi-Darts-WM

Es ist nicht das erste Mal, dass sich Kruse in neue Gefilde begibt. Der 31-Jährige hatte in der Vergangenheit schon an Poker-Turnieren in Las Vegas teilgenommen. Am Samstag (4. Januar ab 20:15 Uhr live auf ProSieben) wird er an der Seite von Peter "Snakebight" Wright bei der Promi-Darts-WM in Bonn dabei sein.

