München - In den vergangenen Jahren ist die Anzahl der Anbieter für die Übertragung von Profifußball stark angestiegen und genau so die Anzahl der verschiedenen Rechtepakete.

Doch wer zeigt eigentlich was? ran hat eine Übersicht für euch zusammengestellt.

Wer zeigt die Bundesliga live im TV und Livestream?

Der Bundesliga-Samstag läuft beim Bezahlsender Sky. Darunter fällt die Bundesliga-Konferenz sowie das Topspiel am Abend. Anstoß ist jeweils um 15:30 Uhr respektive 18:30 Uhr. Die Spiele sind sowohl im Fernsehen als auch über den Streamingdienst WOW TV von Sky sowie Sky Go zu sehen. Die restlichen Partien am Freitag und Sonntag laufen im Regelfall beim Streamingdienst DAZN. Dabei ist es egal, wie viele Spiele am Sonntag stattfinden.

Auch #ranFußball hat Rechte an der Bundesliga und bringt die höchste deutsche Spielklasse exklusiv ins Free-TV. Sowohl der Saisonauftakt zwischen Eintracht Frankfurt und dem FC Bayern (am 5. August LIVE ab 19 Uhr in Sat.1 und auf ran.de) als auch das Freitagsspiel des 15. sowie des 16. Spieltags gibt es in SAT.1 und auf ran.de zu sehen.

Wer zeigt den DFL-Supercup live im TV und Livestream?

Der Supercup ist ebenfalls Teil des Fußball-Angebots von ran. Das Duell zwischen dem Pokalsieger RB Leipzig sowie dem deutschen Meister Bayern München seht ihr live am 30. Juli ab 19 Uhr in SAT.1 und auf ran.de.

Im Pay-TV ist die Partie bei Sky und im Stream bei Sky Go und WOW TV zu sehen.

Wer zeigt die 2. Bundesliga live im TV und Livestream?

Die 2. Bundesliga ist komplett beim Pay-TV-Sender Sky. Alle 306 Spiele der Saison 2022/23 werden dort übertragen. Mit Sky Go oder WOW TV kann man die Spiele auch streamen.

Das späte Spiel am Samstag, Anpfiff um 20:30 Uhr, wird im Free-TV zusätzlich noch von Sport1 gezeigt.

Wer zeigt den DFB-Pokal live im TV und Livestream?

Der DFB-Pokal wird von Sky übertragen. Alle 63 Spiele des Wettbewerbs gibt es dort in der Konferenz oder als Einzelspiel. Mit Sky Go oder WOW TV kann man die Spiele auch streamen.

Die Free-TV-Rechte für den Pokal liegen bei den öffentlich-rechtlichen Medienanstalten ARD und ZDF. In der ersten Runde gibt es gleich vier Partien im frei empfangbaren Fernsehen. Die Spiele 1. FC Magdeburg - Eintracht Frankfurt sowie Viktoria - Köln - FC Bayern München sind in der ARD zu sehen, das ZDF zeigt 1860 München - Borussia Dortmund sowie Teutonia Hamburg - RB Leipzig. Beide Sender bieten auch kostenlose Livestreams zu den Spielen in ihren jeweiligen Mediatheken an.

Wer zeigt die 3. Liga live im TV und Livestream?

Die Rechte der 3. Liga liegen ausschließlich bei "Magenta Sport", einem Dienst der deutschen Telekom. Über gewöhnliches, lineares Fernsehen ist das Programm nicht zu empfangen, jedoch sind alle Partien streambar.

Ausgewählte Partien, wie das Duell zwischen Dynamo Dresden und 1860 München am 1. Spieltag, werden auch von der ARD oder den lokalen Sendeanstalten übertragen. Streams zu den Programmen lassen sich auch in der Mediathek finden.

Wer zeigt die Champions League live im TV und Livestream?

Im linearen Fernsehen taucht die Champions League nicht mehr auf. Frei verfügbar ist einzig das Finale, welches das ZDF überträgt.

Alle restlichen Spiele teilen sich die Streaminganbieter DAZN und Amazon Prime Video. Während sich Prime Video ein Spiel eines Spieltags an einem Dienstag aussuchen und exklusiv übertragen darf, findet man alle restlichen Spiele bei DAZN.

Wer zeigt die Europa League und die Europa Conference League live im TV und Livestream?

Die Rechte für die beiden Europacups Europa League und Europa Conference League liegen bei RTL. An jedem Spieltag wird ein Spiel mit deutscher Beteiligung aus einem der Wettbewerbe im Hauptprogramm oder bei RTL Nitro übertragen.

Die anderen deutschen Teams sowie Highlight-Partien werden nur im kostenpflichtigen Livestream bei RTL+ gezeigt.

