München - In den vergangenen Jahren ist die Anzahl der Anbieter für die Übertragung von Profifußball stark angestiegen und genau so die Anzahl der verschiedenen Rechtepakete.

Wer zeigt die Bundesliga live im TV und Livestream?

Der Bundesliga-Samstag läuft beim Bezahlsender Sky. Darunter fällt die Bundesliga-Konferenz sowie das Topspiel am Abend. Anstoß ist jeweils um 15:30 Uhr respektive 18:30 Uhr. Die Spiele sind sowohl im Fernsehen als auch über den Streamingdienst WOW TV von Sky sowie Sky Go zu sehen. Die restlichen Partien am Freitag und Sonntag laufen im Regelfall beim Streamingdienst DAZN. Dabei ist es egal, wie viele Spiele am Sonntag stattfinden.

Auch #ranFußball hat Rechte an der Bundesliga und bringt die höchste deutsche Spielklasse exklusiv ins Free-TV. Sowohl der Saisonauftakt zwischen Eintracht Frankfurt und dem FC Bayern (am 5. August LIVE ab 19 Uhr in Sat.1 und auf ran.de) als auch das Freitagsspiel des 15. sowie des 16. Spieltags gibt es in SAT.1 und auf ran.de zu sehen.