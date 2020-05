Köln - DFB-Präsident Fritz Keller hat die Entscheidung der Politik zum Re-Start der 1. und 2. Fußball-Bundesliga in der zweiten Maihälfte begrüßt. Auch Bundestrainer Joachim Löw zeigte sich mit der Entscheidung aus Berlin äußerst zufrieden.

"Die Entscheidung ist ein Vertrauensbeweis der Gesundheitsbehörden und der Politik, für den wir dankbar sind", sagte Keller. Er gehe davon aus, dass auch die 3. Liga, die Frauen-Bundesliga sowie der DFB-Pokal in die Beschlüsse eingeschlossen seien.

Bundestrainer Joachim Löw war über die Zeichen aus Berlin happy: "Als Bundestrainer freue ich mich natürlich, wenn unsere Nationalspieler wieder in einen Wettkampfmodus kommen. Das ist ein wichtiger Schritt, denn auch unser Blick ist nach vorn gerichtet auf die Planungen der Nationalmannschaft nach der Corona-Krise."

Bierhoff sieht Vorreiterrolle

DFB-Direktor Oliver Bierhoff sieht den deutschen Fußball mit dieser Entscheidung in einer Vorreiterrolle. "Auch aus Gesprächen mit unseren Nationalspielern, die im Ausland spielen, weiß ich, mit wie viel Aufmerksamkeit und Anerkennung dort diese Entscheidung verfolgt wird", sagte Bierhoff.

DFB-Generalsekretär Friedrich Curtius lobte die Beschlüsse. "Wir sind den politischen Entscheidungsträgern sehr dankbar, dass sie das Konzept von DFB und DFL angenommen haben. Unser Konzept findet international großen Anklang, hierzu stehen wir auch bereits mit der UEFA und anderen Nationalverbänden im Austausch", meinte Curtius.

Rummenigge und Watzke erleichtert

Bayern Münchens Vorstandsboss Karl-Heinz Rummenigge und Borussia Dortmunds Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke haben erleichtert auf die Entscheidung des Bund-Länder-Gipfels zum Re-Start in der Fußball-Bundesliga reagiert.

"Wir freuen uns nun darauf, idealerweise schon ab Mitte Mai den Spielbetrieb wieder aufnehmen zu können", sagte Rummenigge in einem Statement des FC Bayern: "Damit ist gewährleistet, dass die sportlichen Entscheidungen auf dem Platz und nicht am grünen Tisch fallen."

Watzke sprach in der Bild-Zeitung von einem großen "Gefühl der Dankbarkeit. Die Politik hat uns heute den Weg geebnet. Ich empfinde aber auch viel Verantwortung, wir müssen den Vertrauensvorschuss jetzt rechtfertigen."

Gefühl der Dankbarkeit

Laut Plan müsste der BVB ausgerechnet mit dem Revierderby gegen Schalke wieder beginnen. "Ich weiß nicht, ob es so kommt. Grundsätzlich wird die Liga jetzt einen Spielplan erstellen. Sportlich ist das Spiel gegen Schalke natürlich von großer Rivalität geprägt, aber beide Klubs haben sich zuletzt gegenseitig unterstützt", meinte Watzke.

Rummenigge sagte der Bild-Zeitung, dass die Bayern gegebenenfalls ab Freitag für eine Woche in München ein Hotel beziehen würden, in dem sie die einzigen Gäste seien: "Wir werden eine Woche dort bleiben und würden dann am Freitag nach Berlin fliegen." Die Bayern müssten am übernächsten Wochenende bei Aufsteiger bei Union Berlin antreten.

