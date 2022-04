Bundesliga

FC Bayern: Das Kader-Dilemma der Klub-Bosse

Trotz des bevorstehenden Gewinns der zehnten Meisterschaft in Folge gilt die Saison des FC Bayern als eine enttäuschende. Trainer Julian Nagelsmann fordert personelle Verstärkung, was mit den finanziellen Möglichkeiten des Vereins vielleicht gar nicht vereinbar ist. Die Bayern-Bosse stecken in einem Dilemma.