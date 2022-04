Die Auslosung zur WM in Katar heute live im TV und im Livestream: Am 21. November 2022 startet die Fußball-Weltmeisterschaft in Katar. Die Auslosung der Gruppen erfolgt heute, am Freitag, den 1. April in Doha/Katar. ran begleitet die Ziehung im Liveticker und liefert alle wichtigen Infos.