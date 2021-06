Mannheim (SID) - Mittelfeldspieler Marc Schnatterer wechselt nach dem Ende seiner Ära beim 1. FC Heidenheim in die 3. Fußball-Liga. Der 35 Jahre alte Routinier schließt sich dem Vorjahresachten Waldhof Mannheim an. Dies teilten die Badener am Freitag mit, ohne genaue Angaben zur Vertragslaufzeit zu machen. Schnatterer trug seit 2008 das Heidenheimer Trikot, nach 13 Jahren war sein zum 30. Juni auslaufender Kontrakt allerdings nicht mehr verlängert worden.

"Ich freue mich sehr, zukünftig für den SV Waldhof Mannheim auflaufen zu können", sagte Schnatterer: "Der SVW ist natürlich ein großer Traditionsverein, der für mich einen großen Reiz hat." Waldhofs Sportlicher Leiter Jochen Kientz sieht in Schnatterer einen "absoluten Qualitätsspielers". Der offensive Mittelfeldspieler bringe neben seinen spielerischen Fähigkeiten "viel Erfahrung und Mentalität in das Team".