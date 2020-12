Sakhir/München - Ein ereignisreiches Rennwochenende hat die Formel 1 in Bahrain schon hinter sich. Jetzt gibt es auf einem neuen Kurs Teil zwei des Saisonendspurts im persischen Golf. (Der Große Preis von Sakhir, morgen ab 18:10 Uhr im Liveticker auf ran.de)

Der Horrorcrash von Haas-Pilot Romain Grosjean, Lance Stroll im Racing Point legte es aufs Dach und kurz vor Schluss versagt auch noch der Motor des Teamkollegen Sergio Perez, der das Podium schon riechen konnte.

Der Große Preis von Bahrain am vergangenen Wochenende hinterlässt Spuren. Und auch an diesem Wochenende wird wieder in Sakhir gefahren.

Beim Großen Preis von Sakhir gibt es neben dem neuen Kurs aber auch einen spektakulären Fahrerwechsel.

Der alte und neue Weltmeister Lewis Hamilton wurde unter der Woche positiv auf das Coronavirus getestet und kann in Sakhir nicht an den Start gehen. Williams-Pilot George Russell wird das Cockpit im Mercedes für Hamilton übernehmen. Den freigewordenen Williams wird Formel-2-Talent Jack Aitken steuern.

Auch Grosjean, der sich von den Folgen des Unfalls in der vergangenen Woche erholt, geht nicht an den Start. Sein Haas wird ersatzweise von Pietro Fittipaldi gelenkt.

Mick Schumacher, der unter der Woche für die neue Saison von Haas als Formel-1-Pilot unter Vertrag genommen wurde, fährt am Wochenende in der Formel 2 und kann in der Nachwuchsklasse seinen Titel klarmachen.

Formel 1: Das Qualifying in Bahrain heute live im TV

Um 18 Uhr beginnt der Kampf um die Startplätze. Im Free-TV überträgt RTL das Qualifying heute live. Zudem zeigt auch der Pay-TV-Sender Sky den Kampf um die Pole. Neben den beiden deutschen Sendern bieten auch ORF1 (Österreich) und SRF2 (Schweiz) eine Übertragung an.

Forme1-1-Qualifying: Heute live im Online-Stream

Im Internet wird das Qualifying bei tvnow und Sky Go übertragen. Diese beiden Angebote sind allerdings kostenpflichtig. Kostenlose Livestreams gibt es in den Mediatheken des ORF1 und SRF2.

Liveticker zum Qualifying in Bahrain

Wenn es heute ab 15 Uhr um die Pole in Sakhir geht, sind wir mit unserem Liveticker dabei. Alle Zeiten, ausgeschiedenen Fahrer und endgültigen Startplätze sind dabei in Echtzeit abrufbar.

