Die Formel 1 soll wachsen, auch was die Anzahl der konkurrierenden Teams angeht. An Interesse mangelt es nicht. Die FIA hat daher ein Bewerbungsverfahren für neue Teams gestartet, die ab 2025 in die Königsklasse einsteigen wollen.

In einer am Donnerstag veröffentlichten Pressemitteilung kündigt der Automobil-Weltverband "den offiziellen Start eines Bewerbungsverfahrens an, um potenzielle Teams zu identifizieren, die auf wettbewerbsfähigem Niveau an der FIA-Formel-1-Weltmeisterschaft teilnehmen wollen."

Acht Kriterien gibt es

Die Auswahl der Bewerber werde auf der Grundlage "der langfristigen Gesamtinteressen der Meisterschaft zusammen mit dem geltenden Reglement und den Governance-Regelungen" getroffen. Erfolgreiche Kandidaten können wählen, ob sie 2025, 2026 - wenn neue technische Regeln greifen - oder 2027 einsteigen wollen.

Um zu entscheiden, welche Teams zugelassen werden, gibt es acht Kriterien. Dazu gehören "die technischen Fähigkeiten und Ressourcen des Teams" und "die Fähigkeit des Teams, seine Verpflichtungen gemäß dem sportlichen, technischen und finanziellen Reglement der Formel 1 zu erfüllen".

Die Bewerber müssen über "ausreichende Mittel" verfügen, um ihren finanziellen Verpflichtungen nachzukommen und auf einem wettbewerbsfähigen Niveau teilzunehmen. Damit einhergehend wird ein detaillierter Geschäftsplan für die ersten fünf Jahre verlangt.

Der Auswahlprozess wird außerdem Kriterien der Nachhaltigkeit und der positiven gesellschaftlichen Auswirkungen umfassen. Soll heißen: Jeder Bewerber muss darlegen, wie er bis 2030 klimaneutral werden und wie er durch seine Teilnahme am Sport einen positiven gesellschaftlichen Einfluss erzielen will.

Entscheidung bis zum 30. Juni

Der Inhaber der kommerziellen Rechte an der Formel 1, Liberty Media, kann "zusätzliche Auswahlkriterien/Bedingungen auferlegen", heißt es weiter. Formel-1-CEO Stefano Domenicali hatte in der Vergangenheit seinen Widerstand gegen eine Erweiterung des Starterfeldes über zehn Teams hinaus angedeutet.

Die FIA geht davon aus, dass die endgültige Frist für die Einreichung von Bewerbungen der 30. April 2023 sein wird und eine Entscheidung bis zum 30. Juni folgen wird. Mehr als zwei neue Teams soll es in der Startaufstellung künftig aber nicht geben.

"Die maximale Anzahl der Teams, die bis einschließlich der Saison 2025 an der Meisterschaft teilnehmen, ist auf zwölf begrenzt. Bestehende Formel-1-Teams werden gegenüber neuen Bewerbern bevorzugt. Sollte kein Bewerber als geeignet erachtet werden, werden keine neuen Formel-1-Teams ausgewählt."