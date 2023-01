Von Paul Sigl

Nachdem das vergangene Formel-1-Jahr für Mercedes alles andere als gut lief, möchten die Silberpfeile in der neuen Saison wieder ganz oben stehen. Red Bull vom Thron stoßen.

Dafür setzt das Team auf das bewährte Fahrerduo Lewis Hamilton und George Russell. Allerdings ist beim siebenmaligen Weltmeister einmal mehr fraglich, wie lange er noch in der Königsklasse Gas geben wird. Sein Vertrag endet nach dieser Saison.

Über alles weitere wird fleißig spekuliert. Nun äußerte sich Teamchef Toto Wolff im Magazin "Auto, Motor und Sport" über die kommenden Jahre.

Hamilton mit Zukunft bei Mercedes? Wolff optimistisch

"Ich habe mich schon sehr früh dafür ausgesprochen, dass Lewis bei uns immer einen Sitz haben wird. Eine Entscheidung wird immer zwischen uns diskutiert", betont der Österreicher hinsichtlich der Zukunft des Briten. Auch Hamilton soll den Plan verfolgen, noch weitere Jahre für Mercedes zu fahren.

Trotzdem zweifeln viele Formel-1-Fans, womöglich aufgrund des Alters von 38 Jahren, an einer erfolgreichen Zukunft von Hamilton beim deutschen Werksteam. Wolff hat hierzu aber eine ganz andere Meinung: "Lewis wäre der Erste, der sagen würde, wenn es ihm keinen Spaß mehr macht oder er glaubt, dass er Defizite hat."

Wolff will bei Hamilton-Vertrag nichts überstürzen

Es ist also zu erwarten, dass Hamilton noch weitere Jahre in Mercedes-Kleidung unterwegs sein wird. Wann offiziell aber Klarheit über einen neuen Vertrag herrscht, ist aktuell noch nicht absehbar.

Wolff stellte hinsichtlich der Art und Weise der Gespräche aber bereits klar: "Verhandeln werden wir sicher wie in den vergangenen Jahren. Ich sehe keinen Anhaltspunkt, dass wir etwas ändern müssten." Bereits zuvor hatte der 51-Jährige angedeutet, dass sich Mercedes nicht treiben lassen werde. Er sieht es pragmatisch: Bis zum Vertragsende ist noch fast ein Jahr Zeit.

Pluspunkte muss Hamilton wohl kaum sammeln. Dennoch wird der Brite ab Anfang März in Bahrain alles daransetzen, zurück in die Erfolgsspur zu finden, um Max Verstappens Titelserie zu beenden und zugleich mit dem achten WM-Titel an Michael Schumacher vorbeizuziehen.