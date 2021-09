Tokio (SID) - Valeska Knoblauch hat bei der Paralympics-Premiere im Badminton eine Enttäuschung erlebt. Die an Position drei gesetzte Mitfavoritin aus Bonn scheiterte überraschend im Viertelfinale an der Weltranglistensechsten Jing Zhang aus China mit 0:2 (16:21, 18:21). Im Doppel war die 30 Jahre alte Europameisterin gemeinsam mit Elke Rongen bereits in der Vorrunde ausgeschieden.

Die querschnittgelähmte Knoblauch war an ihrem 14. Geburtstag in der Schule aus dem Fenster gestürzt und ist seither auf den Rollstuhl angewiesen. Auf einer Messe für Menschen mit Behinderungen hatte sie nur durch einen Zufall Badminton ausprobiert. Innerhalb weniger Jahre war ihr der Aufstieg in die Weltspitze gelungen. Vor den Sommerspielen in Japan hatte sie jedoch mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen.