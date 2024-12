Bill Belichick: Diese Boni winken dem neuen Head Coach bei den North Carolina Tar Heels

Bill Belichick unterschrieb als neuer neuer Head Coach der Universität North Carolina. Nun wurden die möglichen Boni in seinem Fünfjahresvertrag geleakt.

Nach seiner erfolgreichen Karriere als Head Coach in der NFL mit sechs Super-Bowl-Siegen heuerte Bill Belichick nun an der Universität von North Carolina an und wird künftig damit im College Football aktiv sein.

Nun wurden die finanziellen Rahmenbedingungen des Mega-Deals um den 72-Jährigen geleakt. Belichick winken im Erfolgsfall enorme Bonuszahlungen.

Belichick unterschrieb als Head Coach der North Carolina Tar Heels für fünf Jahre bis zum Dezember 2029. Neben einem Jahresgehalt von zehn Millionen US-Dollar könnten noch Bonuszahlungen in Millionenhöhe hinzukommen.

Je nach Anzahl der gewonnenen Spiele in der Regular Season bekäme Belichick bis zu 350.000 US-Dollar obendrauf auf sein festes Jahresgehalt.