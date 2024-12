In einer Pressemitteilung betonte der 72-Jährige, dass er eine Spieler-Pipeline zur NFL aufbauen möchte und dass er die Football-Sparte wie ein Profi-Team leiten wird - in Sachen Training, Ernährung, Gameplan.

Als Head Coach der New England Patriots gewann Bill Belichick sechs Super Bowls. In Boston hat er einzigartiges geleistet und erreicht.

Brady ist dann auch der nächste zentrale Unterschied zum College-Job. Belichick gewann im Duo mit dem GOAT. Als Brady ging, lief in New England nichts mehr. Einen wie Brady wird es aber in North Carolina nicht geben. Weder dessen Talent, noch die Führungsqualitäten. Vor allem aber nicht den manischen Drang, sich selbst und seine Mitspieler zum Erfolg zu peitschen.

Belichick musste auch bislang nie besondere Überzeugungsarbeit leisten, um Spieler in seine Teams zu holen. Im Draft durfte er sie sich frei aussuchen und selbst in der Free Agency lief es fast von selbst: Wer wollte nicht im Team von Tom Brady spielen?

Belichicks Schüler in North Carolina: Legende aus grauer Vorzeit?

Zuletzt holten Tom und Bill 2019 den Super Bowl. Belichick wird also bald mit Jungs zu tun haben, die damals zehn bis 13 Jahre jung waren. Die können sich gar nicht mehr an wettbewerbsfähige Patriots erinnern, die kennen nur Chiefs, Bills und Eagles!

Und überhaupt: Belichick hatte über zwei Jahrzehnte tendenziell eine schwache Draft-Bilanz. Wenn er aber schon College-Spieler nicht gut einschätzen konnte, wird es bei noch jüngeren Spielern besser laufen? Anders als in der NFL dürfen diese darüber hinaus mittlerweile jederzeit das Team verlassen und woanders anheuern, wenn ihnen gerade die Nase danach ist.

Bleiben sie lange genug, um von Belichicks Football-Wissen zu profitieren?

Auch muss das Wort Universität nochmal dick unterstrichen werden. Ja, die meisten Football-Spieler, vor allem jene mit Profi-Aspirationen, gehen nicht für das Studium an die Uni. Trotzdem müssen nebenher noch Lehrpläne eingehalten werden. Wie sollen sie dort die Ernährung, das Playbook-Lernen und die Trainingseinheiten auf NFL-Niveau befolgen? Was, wenn mal jemand eine falsche Route läuft oder betrunken Auto fährt? (Spoiler: Das wird passieren. Es sind Studenten!) Teilt er dann das Schicksal von Jacob Gray, einem obskuren Running Back der Patriots, der einst in einem Spiel 201 Yards und vier Touchdowns holte, nur um eine Woche später wegen einer Verspätung zum Training auf der Bank zu landen und anschließend nur 91 weitere Yards in den folgenden neun Spielen zu holen?

Gebt‘s zu: Ihr könnt euch schon nicht mehr an Gray erinnern! So schnell wurde er kollektiv vergessen, euch fiel nicht einmal auf, dass er Jonas hieß und nicht Jacob.