Jordon Hudson sorgt als Freundin von Bill Belichick regelmäßig für Schlagzeilen. Nun gibt es widersprüchliche Berichte um eine Verbannung von der UNC.

Seitdem der langjährige NFL-Head-Coach Bill Belichick seinen Trainerposten im College-Football an der University of Carolina angenommen hat, sorgt eigentlich nur seine Lebensgefährtin Jordon Hudson für Schlagzeilen.

Die 24 Jahre alte - und damit 49 Jahre jüngere - Hudson ist teilweise in die Marketing-Abteilung Belichicks bei der UNC eingebunden und nutzt wohl Anfragen auch gerne mal, um sich selbst zu vermarkten.

Einem Bericht der "New York Post" zufolge war dies beim Super-Bowl-Werbespot von Dunkin Donuts der Fall. Dort soll sie sich regelrecht aufgezwungen haben, um neben ihrem Partner im Spot mitzuspielen.

Immer wieder mischt sich Hudson wohl in Belichicks Angelegenheiten Belichicks ein. So auch in einem jüngsten Interview. Innerhalb der Familie des langjährigen Head Coaches der New England Patriots soll die Lebensgefährtin der NFL-Ikone keinen außergewöhnlich guten Ruf haben.

In der Sendung "Pablo Torre Finds Out" von Journalist Pablo Torre wurde eine Quelle aus dem familiären Umkreis Belichicks folgendermaßen zitiert: "Es herrscht tiefe Besorgnis darüber, wie schädlich Jordon nicht nur für North Carolina sein kann, sondern auch für Bills Vermächtnis, seinen Ruf - für alles, was er über Jahrzehnte aufgebaut und erarbeitet hat."