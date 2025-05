George Pickens will nach seinem Trade zu den Cowboys neu durchstarten. Über anstehende Vertragsgespräche will er nicht nachdenken.

Für George Pickens beginnt in der NFL ein neues Kapitel. Der Wide Receiver wurde von den Pittsburgh Steelers zu den Dallas Cowboys getradet. Der Passempfänger, der in das letzte Jahr seines Rookie-Vertrags geht, könnte bei America's Team womöglich genau das finden, was ihm bislang gefehlt hat: ein Team, das sich auf das Passspiel fokussiert.

Will er einen gut dotierten Vertrag abstauben, ist es in der kommenden Saison unbedingt vonnöten, dass sich Pickens zeigt und sein Können unter Beweis stellt.

"Um ehrlich zu sein, stehe ich im Moment mit beiden Beinen im Leben", erklärte Pickens vor US-Journalisten im Hinblick auf die Free Agency 2026. "Ich denke nicht wirklich über Vertragsgespräche nach. Ich bin einfach froh, jetzt hier bei den Cowboys zu sein und zu versuchen, eine Gewinnerkultur aufzubauen."

Damit sein Kapitel bei den Cowboys erfolgreich wird, muss sich Pickens in die Offense rund um Star-Receiver CeeDee Lamb einfügen. Womöglich sieht der 24-Jährige also nicht ganz so viele Targets, wie er gerne hätte. Für den Neuzugang aber wohl kein Problem.