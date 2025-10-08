Anzeige
American Football

New England Patriots: UNC-Coach Bill Belichick sprach wohl Social-Media-Verbot aus

  • Veröffentlicht: 08.10.2025
  • 08:01 Uhr
  • ran.de

Bill Belichick will am College offenbar nichts mehr von den New England Patriots hören - und ergreift dementsprechend Maßnahmen.

Seit der Saison 2025 ist NFL-Trainerlegende Bill Belichick als Coach am College aktiv, genauer gesagt an der University of North Carolina (UNC), bei den Tar Heels. Jahrelang hatte er zuvor in der besten Football-Liga der Welt gecoacht und die New England Patriots zu großen Erfolgen geführt.

Aktuell möchte Belichick aber offenbar keinerlei Verbindungen zu seinem Ex-Arbeitgeber. So berichtet "247Sports", dass der 73-Jährige den Tar Heels untersagt haben soll, via Social Media Inhalte über die Pats zu posten oder zu teilen.

Patrick Mahomes von den Kansas City Chiefs

Alle NFL-Highlights und ausgewählte -Relives auf Joyn

Die NFL-Highlights auf Joyn.

Ex-Tar-Heels-Quarterback Drake Maye, der die Patriots am Sonntag überraschend zu einem Sieg gegen die Buffalo Bills geführt hatte, wurde erst am Montag für seine Leistungen gewürdigt.

Lob für Maye vom Ex-Coach

Maye ist seit vergangenem Herbst Starter der Patriots, und damit seit der ersten Saison ohne Belichick. Der vorherige UNC-Coach Mack Brown, der vor der Einstellung von Belichick gefeuert wurde, gratulierte Maye bereits für seine starke Leistung und postete ein Bild aus gemeinsamen Zeiten.

Laut dem Bericht habe das College zwischen dem 14. September und dem 6. Oktober aufgehört, die Leistungen von Maye öffentlich zu würdigen.

Belichick hat in seiner ersten Saison am College unlängst deutlich gemacht, dass er nach seiner Entlassung immer noch negative Gefühle gegenüber den Patriots hegt.

