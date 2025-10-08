Bill Belichick will am College offenbar nichts mehr von den New England Patriots hören - und ergreift dementsprechend Maßnahmen. Seit der Saison 2025 ist NFL-Trainerlegende Bill Belichick als Coach am College aktiv, genauer gesagt an der University of North Carolina (UNC), bei den Tar Heels. Jahrelang hatte er zuvor in der besten Football-Liga der Welt gecoacht und die New England Patriots zu großen Erfolgen geführt. Aktuell möchte Belichick aber offenbar keinerlei Verbindungen zu seinem Ex-Arbeitgeber. So berichtet "247Sports", dass der 73-Jährige den Tar Heels untersagt haben soll, via Social Media Inhalte über die Pats zu posten oder zu teilen.

Anzeige

Anzeige

Anzeige

Ex-Tar-Heels-Quarterback Drake Maye, der die Patriots am Sonntag überraschend zu einem Sieg gegen die Buffalo Bills geführt hatte, wurde erst am Montag für seine Leistungen gewürdigt.

Anzeige