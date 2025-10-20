NFL - Drake Maye auf den Spuren von Tom Brady: Quarterback bricht Franchise-Rekord

Drake Maye spielt mit den New England Patriots eine überragende Saison. Jetzt hat er sogar einen Franchise-Rekord von Tom Brady höchstpersönlich gebrochen. Drake Maye ist aktuell in aller Munde. In seinem zweiten Jahr in der NFL zeigt der Quarterback Woche für Woche herausragende Leistungen, mit den New England Patriots steht er nach sieben Spielen bei einer 5-2-Bilanz. Sein Passer Rating von 116,4 ist das drittbeste der Liga, bei der Completion Rate ist sogar nur Jared Goff von den Detroit Lions aktuell besser. Vor allem die tiefen Pässe bringt Maye mit erstaunlicher Präzision an.

Vergleiche mit dem großen Tom Brady verbieten sich bei den Patriots natürlich weiterhin, was aber nicht heißt, dass Maye nicht bereits die Bestmarken des GOAT attackieren kann. So wie jetzt gegen die Tennessee Titans. Beim 31:13-Sieg in Nashville stellte Maye einen Franchise-Rekord für die Patriots auf. Der 23-Jährige brachte 21 seiner 23 Pässe an, was einer Completion Rate von 91,3 Prozent entspricht. Das hat in der Geschichte der Patriots zuvor noch niemand über ein komplettes Spiel geschafft, zumindest nicht bei mindestens 20 Passversuchen.

