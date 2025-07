ELF: Barcelona Dragons geben in der Halbzeit gegen die Munich Ravens auf

Die Barcelona Dragons sind gegen die Munich Ravens in den ersten beiden Vierteln chancenlos. Nach langen Diskussionen wird das Spiel nach der Pause nicht fortgesetzt.

Von Beginn an bestanden am Samstag keine Zweifel daran, dass die Munich Ravens das Spiel in Barcelona in der 7. Spielwoche der European League of Football gewinnen würden.

Schon zum Ende des ersten Viertels führte die Franchise aus München mit 26:0, im zweiten Spielabschnitt wurden die Ravens gegen die chancenlosen Barcelona Dragons noch dominanter und bauten die Führung auf 54:0 aus.

Nach der Pause kam es zu minutenlangen Diskussionen, der Schiedsrichter der Partie teilte schließlich mit, dass die Dragons sich entschieden hätten, das Spiel aufzugeben.

Die spanische Franchise, bei der unter Woche Head Coach und Defensive Coordinator den Job quittiert hatten, war offensichtlich nicht wettbewerbsfähig.

Nach dem Playoff-Spiel zwischen Berlin und Frankfurt 2023, das wegen zwei schwerer Verletzungen abgebrochen werden musste, ist es die zweite Partie in der Geschichte der ELF, die nicht zu Ende gespielt wurde.

Mit zwei Siegen und fünf Niederlagen belegen die Dragons den vorletzten Tabellenplatz der Central Conference, die Ravens stehen bei einer Bilanz von 3:3.

Auch interessant: ELF-Zoff: Was Rhein Fire und Co. den Liga-Bossen vorwerfen

Und: ELF: Meister Rhein Fire droht offen mit Ausstieg