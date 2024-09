ELF Championship Game 2024: Die Knackpunkte bei Rhein Fire gegen Vienna Vikings

Wie es funktionieren kann? Im Halbfinale in Stuttgart blieb Toonga bei weniger als fünf Yards pro Laufversuch - zum erst vierten Mal in dieser Saison. Und zum ersten Mal seit Ende August 2023 erreichte er nicht die Endzone.

Darius Saint-Robinson (DB, Munich Ravens) Nach einer erfolgreichen College-Karriere bei den Clemson Tigers schloss sich Darius Saint-Robinson 2014 den Buffalo Bills an. Eine Verletzung im Training Camp beendete seine NFL-Karriere, bevor sie begonnen hatte. In der ELF ging er in den ersten beiden Jahren für die Panthers an den Start, seit 2023 ist er der Eckstein der Defense der Munich Ravens.

Kelvin McKnight (WR, Rhein Fire) Die Neuverpflichtung von Rhein Fire stand 2020 im erweiterten Kader der Denver Broncos und der New England Patriots. Über die Seattle Sea Dragons in der XFL führte der Weg von Kelvin McKnight nun zum amtierenden ELF-Champion.

Dominik Eberle (K, Berlin Thunder) Dominik Eberle wurde 2020 von den Raiders als Undrafted Free Agent ins Practice Squad geholt. In drei Jahren in der NFL stand er bei sechs Teams unter Vertrag und bestritt unter anderem Spiele für die Houston Texans und Detroit Lions. Nach einer Saison in der XFL kehrt der Nürnberger zurück nach Deutschland und spielt für Berlin Thunder um seinen Buddy Björn Werner.

Chris Ezeala (LB, Stuttgart Surge) Chris Ezeala komplettiert das Trio von IPP-Spielern in der ELF. Der gebürtige Münchner verbrachte zwei Jahre bei den Baltimore Ravens. Dort wurde der gelernte Linebacker als Fullback eingesetzt. Nach einem kurzen Abstecher zu den Centurions und einer Saison bei den Saskatchewan Roughriders in Kanada steht er nun für den Vorjahresfinalisten Stuttgart Surge auf dem Feld.

Aaron Donkor (LB, Rhein Fire) Auch Aaron Donkor schaffte den Sprung in die NFL über das IPP. 2021 und 2022 war er Teil der Seahawks. Nach dem Aus in Seattle spielte Donkor vergangenes Jahr in der XFL für die Houston Roughnecks und die Arlington Renegades, mit denen er sogar die XFL Championship gewann. 2024 wird er für den amtierenden ELF-Champion Rhein Fire auf Quarterback-Jagd gehen.

Joe Thomas (O-Line Coach, Munich Ravens) Thomas spielte insgesamt elf Jahre für die Cleveland Browns und ist der einzige NFL-Spieler, der über 10.000 Snaps in Folge auf dem Feld stand - wohl ein Rekord für die Ewigkeit. Ein Coach mit seiner Vita zieht natürlich Spieler an: In der Offseason wechselten viele O-Line-Talente zu den Ravens, um dort vom Hall of Famer zu lernen.

Jakob Johnson (Stuttgart Surge) Jakob Johnson, der in der NFL-Saison 2024 für die Las Vegas Raiders spielen wird, stieg 2022 als Gesellschafter bei Stuttgart Surge ein. In Übersee bestritt der Fullback bereits 67 Partien für die New England Patriots und die Raiders, ab September dürften weitere hinzukommen.

Björn Werner (Berlin Thunder) Berlin Thunder vertraut auf das Know-how von Björn Werner, der frühere Colts-Profi ist seit 2021 in der Hauptstadt als Gesellschafter und Sportdirektor tätig. In der NFL stand der 2013er Erstrundenpick der Indianapolis Colts in 38 Partien als Defensive End auf dem Platz.

Kasim Edebali (ranELF-Experte) Kasim Edebali hatte es 2014 als Defensive End in den NFL-Kader der Saints geschafft, es folgten Engagements in Cincinnati, Denver, Detroit, Los Angeles, Chicago, Philadelphia und Oakland. Insgesamt lief er 62 Mal in der US-Profiliga auf. Nachdem er 2022 noch für die Hamburg Sea Devils auf dem Platz stand, ist er mittlerweile hinter dem Mikro zu finden.

So viel NFL steckt in der ELF Die ELF-Saison 2024 läuft an, am 25. Mai stehen die ersten Partien der neuen Spielzeit auf dem Programm (die ELF live auf ProSieben MAXX, im Livestream auf ran.de, in der ran-App sowie auf Joyn ). Aber wie viel NFL steckt eigentlich in der European League of Football? Ziemlich viel! ran liefert den Überblick.

ELF-Saison 2024: So viel NFL steckt in der European League of Football

Schlüssel 3 - Welcher Homegrown hat den größten Impact?

1. Die deutschen (bei den Rhein Fire) und österreichischen (bei den Vikings) Spieler brauchen sich nicht zu verstecken im Championship Game. Offensiv stehen sie zwar statistisch nur in der zweiten Reihe, aber Harlan Kwofie (Rhein Fire) und Noah Touré (Vikings) haben mit zehn Touchdowns in 13 Spielen und acht Scores in zwölf Spielen mehr als nur eine Duftmarke hinterlassen.

Der 25-jährige deutsche All-Star und der 22-jährige Kandidat auf die Aufzeichnung des besten Rookies der Saison können im Finale ebenso auftrumpfen wie die vermeintlich größeren Namen.

2. Ähnliches gilt auch defensiv. Jannik Seibel und Till Janssen stellen als deutsch-deutsches Cornerback-Duo einen Luxus für die Rhein Fire dar, weil sie oft in der Passverteidigung das Ärgste verhindern, wodurch sich Marloshawn Franklin, Omari Williams und Co. dann (auch) auf andere Gebiete des Feldes konzentrieren können.

Und dennoch muss das größte defensive Talent wohl auf Seiten der Wiener verortet werden: Linebacker Nikolaus Terlitza führt die Vikings mit 77 Tackles, 5,5 Sacks und 12,5 Tackles For Loss in allen relevanten Kategorien an - und das als Rookie, also seiner ersten Saison in der ELF!

Schlüssel 4 - Kann in den Special Teams jemand einen Punch setzen?

Mit dem wieder genesenen All-Around-Talent Exavier Edwards haben die Vienna Vikings einen der besten Defensivspieler der ELF in ihren Reihen, der auch regelmäßig im Return Game Gegenspieler wie Bäume stehen lässt. Bei den Rhein Fire steht ihm Wide Receiver Kelvin McKnight in nichts nach: Beide stehen bei Punts und Kickoffs in Sachen Return-Yards ganz oben.

Kann einer im wichtigsten Spiel des Jahres seinen ersten Return-Score des Jahres erzielen? Es wäre der denkbar bestmögliche Moment.

Schlüssel 5 - Welche DNA ist eher Titel-geeignet: Ruhe und Souveränität wie bei Vikings oder Brachialität und Spektakel wie bei Rhein Fire?

1. Die Vikings, 2022 ELF-Champions, hatten zwei Spiele gegen Tirol und je eine Partie gegen Berlin, Wroclaw und Helvetic, während derer man als ganz objektiver Beobachter kurzzeitig am Ausgang hätte zweifeln können. Hinterher ist man dann schlauer und wundert sich, dass man je an ihnen gezweifelt hat: Die Österreicher sind zu gut, zu abgezockt, zu beständig, um jemals abgeschrieben zu werden.

Ein einfacher Blick an die Seitenlinie genügt dazu: Als die Paris Musketeers im Halbfinale temporär auf einen Score rankommen, bleibt Head Coach Chris Calaycay konstant ruhig, schreit seine Spieler nicht an, sondern erinnert sie nur an ihre Qualitäten - und voilá, Sieg, Finaleinzug, Chance auf den zweiten Titel. Sie überrollen nicht gegen Gegner, aber sie sind eben auch nicht zu Unrecht auf dem Weg, eine perfekte Saison zu spielen.

2. Die Rhein Fire agieren da stellenweise konträr. Nicht nur können sie schneller und - gefühlt - leichter mal mit drei Touchdowns pro Viertel explodieren, sie zeigen zwischen Spielzügen auch eher mal die eine oder andere Emotion.

Natürlich hat es Hand und Fuß, wenn Head Coach Jim Tomsula seinen Spielern etwas auf die raue Art eintrichtert. Im Halbfinale wäre es dann beinah schiefgegangen. Können die Vikings den amtierenden Champion noch einen Schritt weiter pushen?