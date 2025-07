So wirkt es eher verwunderlich, dass Cole, der nicht der einzige US-Amerikaner im Roster der Franchise ist, wegen Visum-Problemen gehen muss.

Dabei überrascht der Grund durchaus: "Hintergrund dieser Entscheidung war die anhaltende Schwierigkeit, ein Arbeitsvisum für den US-Amerikaner für den Rest der Saison zu erhalten. In enger Abstimmung mit dem Spieler wurde daher beschlossen, das Vertragsverhältnis aufzulösen – im besten Interesse beider Parteien", heißt es in einem Statement der Schweizer ELF -Franchise.

Die Helvetic Mercenaries und der frühere Jaguars-Spieler trennten sich – einvernehmlich, wie es in einem Statement hieß.

Nach nicht einmal fünf Monaten in der Schweiz ist für Ex-NFL-Receiver Keelan Cole auch schon wieder Schluss.

Dabei ließ die Franchise in ihrem Statement allerdings auch einen kleinen Seitenhieb gegen den früheren Profi los. Dort heißt es nämlich: "Obwohl die sportlichen Erwartungen nicht vollständig erfüllt wurden, ist die Organisation dankbar für die gemeinsame Zeit und die spannenden Einblicke, die durch Keelan möglich wurden."

Enttäuschender ELF-Auftritt von Cole

Cole kam in fünf Spielen für die Mercenaries zum Einsatz und fing dabei lediglich zwölf Pässe für 177 Yards und einen Touchdown. Für viele eine enttäuschende Leistung von einem Ex-Profi, der in sechs Jahren in der NFL 197 Pässe für 2832 Yards und 14 Touchdowns fing.

Cole kam Mitte Februar mit großem Hype zur ELF-Franchise. "Ich will anderen Menschen Football näher bringen und möchte meinen Mitspielern helfen, das nächste Level zu erreichen. Ich will ihnen zeigen, wie ich spiele, und ihnen Tipps geben, um sich zu verbessern. Das ultimative Ziel ist, mein Wissen weiterzugeben", sagte er zu Beginn seiner Zeit in Zürich.

Nach einem 0-6-Saisonstart und einer Punkteausbeute von 79:311 ist nun also wieder Schluss. Es wird gemutmaßt, dass sich Cole womöglich einer anderen ELF-Franchise anschließen könnte. Ob diese dann auch mit Visumproblemen zu kämpfen hat …