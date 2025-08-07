Der letzte Spieltag der Regular Season der ELF steht an. Vier Teams streiten sich um die letzten Playoff-Plätze, für die besten Mannschaften geht es um die optimale Ausgangslage in der Postseason. ran blickt auf die Szenarien zur Teilnahme an den Playoffs. Von Christian Koch und Christian Stüwe In der ELF steht am Wochenende der letzte Spieltag der Regular Season an - und Week 14 verspricht Hochspannung! Für die ersten vier Teams geht es um die Seeds in den Playoffs, die vier Teams dahinter kämpfen noch um den Einzug in die Postseason. Die ELF-Playoffs gehen über drei Runden: Wild Card, Semifinal und Championship Game. Die besten Teams (Seed #1 und #2) ziehen direkt ins Semifinal an, die Teams #3 bis #6 treffen in der Wild Card Round aufeinander. Samstag, 16. August, 17:50 Uhr: Paris Musketeers at Vienna Vikings - live auf Joyn ran.de und in der ran-App

Sonntag, 17. August, 12:45 Uhr: Madrid Bravos at Frankfurt Galaxy - live auf ProSieben MAXX, Joyn , ran . de und in der ran-App

Sonntag, 17. August, 16:15 Uhr: Nordic Storm at Rhein Fire - live auf ProSieben MAXX, Joyn ran.de und in der ran-App Die ELF hat vier Divisions - North, East, South und West. Die Division-Champions erhalten im Playoff Picture die Seeds #1 bis #4. Folgende Punkte entscheiden über das Ranking der vier Division-Sieger: 1. Anzahl der Siege

2. Direkter Vergleich

3. Strength of Victory (SoV*)

4. Strength of Schedule (SoS**)

5. Punktedifferenz im direkten Vergleich

6. Auswärtspunkte im direkten Vergleich

7. Gesamtpunktedifferenz

8. Gesamtpunktzahl

9. Auswärtspunkte insgesamt

10. Münzwurf durch den Commissioner oder eine von ihm benannte Person *"Strength of Victory": Besagt, wie stark die besiegten Gegner eines Teams waren. Der SoV berechnet sich aus der Siegquote der geschlagenen Teams. Je besser die besiegten Teams sind, umso höher ist der SoV. **"Strength of Schedule": Besagt, wie stark alle Gegner waren, gegen die ein Team in der Saison gespielt hat. Berechnet wird die Siegquote aller gegnerischen Teams.

Anzeige

Anzeige

Anzeige

Entscheidende Bedeutung kommt in Week 14 dem Spiel der Paris Musketeers bei den Vienna Vikings am Samstag zu (17:50 Uhr live auf Joyn, ran.de und in der ran-App). Mit einem Sieg in Wien könnten die Franzosen für Hochspannung in den anderen Spielen sorgen. Der Gewinner der Partie zwischen den Madrid Bravos und Frankfurt Galaxy (So., 12:45 Uhr live auf ProSieben MAXX, Joyn, ran.de und in der ran-App) würde in diesem Fall seine Playoff-Chancen wahren, müsste aber auf das entscheidende Spiel zwischen Nordic Storm und Rhein Fire schauen (So., 16:15 Uhr live auf ProSieben MAXX, Joyn, ran.de und in der ran-App). Dabei würden sowohl Nordic als auch Rhein Fire vermutlich Vollgas geben - schließlich ginge es für Nordic Storm um die Bye Week und für Rhein Fire um die Playoffs. ran blickt auf die Playoff-Szenarien.

Anzeige

Das Rennen um die Bye Week:

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

#1 Vienna Vikings (10-1, SOV 0,436) Nächstes Spiel: vs. Paris Musketeers Bye sicher bei: Sieg ODER Niederlage von Munich Ravens oder Nordic Storm

Keine Bye bei: Niederlage UND Siege von Munich Ravens und Nordic Storm Die Vikings haben die East Division längst gewonnen. Sogar im Fall einer Niederlage würde mit ihrem starken SOV ein Ausrutscher von München oder Nordic Storm reichen, um auf einem der zwei besten Plätze zu bleiben. Doch die Vikings wollen ihr Schicksal sicher selbst in der Hand haben und werden mit Vollgas in die Partie gegen die Musketeers gehen.

#2 Munich Ravens (10-1, SOV 0,400) Nächstes Spiel: at Wroclaw Panthers Bye sicher bei: Sieg ODER Niederlage von Nordic Storm

Keine Bye bei: Niederlage UND Sieg von Nordic Storm Die South-Sieger haben den leichtesten Gegner der drei Division-Champs und stehen aufgrund ihres SOV aktuell auf Platz 2 - sie haben ihr Schicksal also selbst in der Hand. Sollte München überraschend gegen Wroclaw verlieren (für die es eigentlich um nichts mehr geht), müssen die Bayern am Sonntag hoffen, dass Nordic Storm gegen Rhein Fire ebenfalls stolpert. Ansonsten geht es für die Ravens in die Wild Card Round.

Anzeige

#3 Nordic Storm (10-1, SOV 0,300) Nächstes Spiel: at Rhein Fire Bye sicher bei: Sieg UND Niederlage von Vienna Vikings oder Munich Ravens

Keine Bye bei: Niederlage ODER Sieg von Vienna Vikings und Munich Ravens Nordic hat den North-Titel sicher, aber einen zu schwachen SOV bei derselben Bilanz wie Wien und München. Nordic wird am Samstag genau zusehen, ob einer der beiden Top-Seeds patzt. Falls nicht, geht es für Nordic Storm am letzten Spieltag um nichts mehr. Nerd-Info: Sollten am Samstag alle drei Favoriten (Wien, München, Stuttgart) gewinnen, steht bereits Samstagabend fest, dass Nordic Storm in der Wild Card Round genau wie in Woche 14 auf Rhein Fire treffen wird.

Anzeige

#4 Stuttgart Surge (9-2, SOV 0,343) Nächstes Spiel: at Fehervar Enthroners Stuttgart hat die West-Division bereits gewonnen, kann die Bye Week aber selbst rechnerisch nicht mehr erreichen. Der Abstand im SOV zu den Vikings und Ravens ist zu groß, um ihn am letzten Spieltag aufzuholen. Stuttgart sollte am Samstag problemlos gegen Fehervar gewinnen und könnte am Sonntag durch eine Niederlage von Nordic Storm immerhin noch auf Platz 3 vorrücken.

Anzeige

Der Kampf um die Wild Card Round:

Anzeige

#5 Rhein Fire (7-4, SOV 0,416) Nächstes Spiel: vs. Nordic Storm Playoffs sicher bei: Sieg ODER Niederlage von Paris Musketeers

Keine Playoffs bei: Niederlage UND Sieg von Paris Musketeers Für Rhein Fire ist diese Woche nur eine einzige Partie relevant: Das Spiel der Paris Musketeers gegen die Vienna Vikings. Sollten die Musketeers verlieren, ist Rhein Fire sicher in den Playoffs, da selbst bei einer Niederlage nur noch ein Team - und zwar der Gewinner des Duells Frankfurt vs. Madrid - an ihnen vorbeiziehen könnte. Sollte Paris jedoch gegen die Vikings gewinnen wird es doppelt interessant: Rhein Fire braucht dann definitiv einen Sieg, um die Playoffs zu erreichen, aber auch der Gegner Nordic Storm wird Vollgas geben, da sie noch an den Vikings vorbeiziehen und sich eine Bye Week ergattern könnten. Samstagabend steht also bereits fest, ob es im letzten Fire-Heimspiel der Saison noch um etwas geht, oder ob das Duell mit Nordic Storm eventuell zum Schaulaufen wird, wenn beide Teams ihre Ausgangslage nicht mehr verbessern können.

Anzeige

#6 Paris Musketeers (7-4, SOV 0,286) Nächstes Spiel: at Vienna Vikings Playoffs sicher bei: Sieg

Keine Playoffs: Niederlage Paris hat das einfachste Szenario der letzten Woche: Die Musketeers haben alles in eigener Hand, bekommen aber auch keine Unterstützung. Ein Sieg in Wien bringt die Postseason, abhängig vom Ergebnis von Rhein Fire auf Platz #5 (wenn Fire verliert) oder #6 ( wenn Fire gewinnt). Eine Niederlage eliminiert Paris sofort: Rhein Fire bliebe aufgrund des besseren SOV vor den Musketeers und zusätzlich würde der Sieger des direkten Duells zwischen Madrid (hätte dann die bessere Bilanz) und Frankfurt (hätte dann den besseren SOV) vorbeiziehen.

#7 Madrid Bravos (7-4, SOV 0,143) Nächstes Spiel: at Frankfurt Galaxy Playoffs sicher bei: Sieg UND Niederlage von Paris Musketeers oder Rhein Fire

Keine Playoffs bei: Niederlage ODER Sieg und Siege von Paris Musketeers und Rhein Fire Madrid muss, um die Playoffs noch zu erreichen, selbst gewinnen und auf einen Ausrutscher von Paris oder Rhein Fire hoffen.

Anzeige

Anzeige