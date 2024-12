Die ELF-Saison 2025 (live auf ProSieben MAXX, Joyn und ran.de) rückt immer näher. Und es wird Änderungen im Teilnehmerfeld geben.

Das Teilnehmer-Feld 2025 steht!

Die European League of Football (live auf ProSieben MAXX, Joyn und ran.de) geht mit 16 Teams aus neun Nationen in die nächste Saison. Nordic Storm kommt hinzu, die Milano Seamen nehmen eine einjährige Auszeit und kehren 2026 zurück, die Barcelona Dragons scheiden aus der "Champions League" des europäischen Footballs aus.

"Die ELF ist seit der Gründung vor vier Jahren rasant gewachsen, aber noch immer eine junge Liga. In einem Franchise-System ist es völlig normal und wenig überraschend, dass sich Standorte unterschiedlich entwickeln. Da spielen viele verschiedene Faktoren eine Rolle. An unserer Zielsetzung von 24 Teams in der Endausbaustufe ändert sich nichts", sagt ELF-Geschäftsführer Zeljko Karajica und ergänzt: "Unser oberstes Ziel ist es, den Fans ein in jeder Hinsicht attraktives Produkt zu liefern und eine kompetitive Liga anzubieten. Deswegen rückt neben der Expansion auch immer mehr die qualitative Komponente der Teams in den Vordergrund. Das haben wir aus der zurückliegenden Saison gelernt."

"Natürlich ist es schade, dass es in Barcelona nicht weitergeht. Aber eine gewisse Fluktuation gehört dazu. In der NFL spielen nur noch zwei Gründungsmitglieder, beide unter anderem Namen. Unzählige Teams sind im Laufe der Zeit von der Bildfläche verschwunden, andere dazu gekommen. Stabilität im Teilnehmerfeld zu erlangen, ist ein unvermeidbarer Prozess, den wir von Beginn an einkalkuliert haben", betont ELF-Commissioner Patrick Esume.