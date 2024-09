ELF Championship Game: Rhein Fire lässt Vienna Vikings keine Chance!

Anzeige

Am Ende war es eine klare Sache: Rhein Fire ist erneut ELF-Champion. Im Finale auf Schalke blieben die Vienna Vikings ohne Chance.

Aus Gelsenkirchen berichtet Andreas Reiners

Rhein Fire hat den Titel in der European League of Football erfolgreich verteidigt. Im Championship Game setzten sich die Düsseldorfer am Sonntag vor der Rekordkulisse von 41.364 Zuschauern in der Arena auf Schalke 51:20 gegen die Vienna Vikings durch.

Damit hat Rhein Fire nach dem Einstieg in die Liga 2022 den ELF-Titel zum zweiten Mal innerhalb von drei Saisons gewonnen.

Das Endspiel geriet vergleichsweise schnell zu einer klaren Angelegenheit für Rhein Fire, die nach einer perfekten Saison 2023 nun mit lediglich einer Niederlage zum nächsten Titel stürmten.

Die Vikings, die bis zum Finale ungeschlagen geblieben waren, leisteten sich zu viele leichte Fehler in der Defense und ließen zu viele Big Plays des Gegners zu. Nach einem 13:30 zur Halbzeit kamen die Vikings nicht mehr wirklich zurück ins Spiel, um dem Finale noch einmal eine Wende geben zu können.

Die Düsseldorfer waren das stabilere und letztendlich abgezocktere Team und sind nicht nur der verdiente Titelträger, sondern auch der Dominator der Gegenwart. Angeführt von Quarterback Jadrian Clark, der nach 276 Yards und drei Touchdowns als MVP des Championship Games ausgezeichnet wurde.