Das ELF -Spiel zwischen Frankfurt Galaxy und den Paris Musketeers ist am Sonntagnachmittag wegen eines Unwetters unterbrochen worden.

Ein Unwetter wirbelt das ELF-Programm in Frankfurt durcheinander. Das Spiel zwischen Galaxy und den Paris Musketeers muss zwischenzeitlich unterbrochen werden und endet dramatisch.

Unglaubliche Aufholjagd der Musketeers

Es folgte eine unglaubliche Aufholjagd der Musketeers, die in der Schlussphase mit 27:26 in Führung gingen. In den letzten Spielsekunden entschieden allerdings die Frankfurter das Spiel mit einem Field Goal zum 29:27 doch noch für sich.