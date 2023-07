Dabei verkündeten die Sea Devils auch gleich den Ersatz für Haire. Isaiah Green übernimmt ab sofort den Spielmacher-Posten. Er lief in der vergangenen Saison für die Istanbul Rams auf, er kam in sechs Spielen auf 1.550 Yards und elf Touchdowns.

Das ist eine bittere Nachricht für die Hamburg Sea Devils: Das Team aus der European League of Football (ELF) muss die restliche Saison auf Preston Haire verzichten. Der Quarterback hatte sich im vergangenen Spiel bei den Frankfurt Galaxy (14:17) eine schwerwiegende Schulterverletzung zugezogen. Das teilten die Norddeutschen am Montag mit.

Green-Debüt gegen die Centurions

Green konnte zuletzt mit den Kragujevac Wild Boars die serbische Footballliga gewinnen. Der 24-Jährige steigt am Dienstag in das Teamtraining ein, um am Sonntag (ab 16:15 Uhr live auf ProSieben MAXX und im Livestream auf ran.de) gegen die Cologne Centurions bereit zu sein.

Haire bleibt trotz seiner Verletzung in Hamburg. "Es war uns sehr wichtig, dass Preston in Hamburg die notwendige medizinische Betreuung erhält. Umso mehr freuen wir uns, ihn als Person weiter im Umfeld des Teams zu haben", so Max Paatz, General Manager der Sea Devils. "Mit Isaiah haben wir einen Quarterback gefunden, der sich bereits im vergangenen Jahr gegen unsere starke Defensive beweisen musste. Wir sind sehr glücklich, dass wir ihn für uns begeistern konnten."

In sieben Saisonspielen kam der US-Amerikaner Haire auf 1.619 Passing Yards und 349 Rushing Yards und insgesamt 17 Touchdowns.