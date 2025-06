In Week 5 durfte der Playmaker für die Hamburger starten, erlebte beim 0:43 gegen den amtierenden Champion Rhein Fire jedoch einen Abend zum Vergessen. Maack brachte lediglich zwei von zwölf Pässen für gerade einmal sieben Yards an den Mann. Ein Touchdown-Pass gelang ihm nicht, dafür warf er jedoch vier Interceptions.

Der Quarterback veröffentlichte auf "Instagram" einen langen Post, in dem er seine Entscheidung über die Vertragsauflösung bekanntgab und sich beim Team, seinen Mitspielern und den Fans bedankte.

Das Wichtigste in Kürze

Der ehemalige Quarterback der Florida Gators am College, Micah Leon, kehrte erst kürzlich nach einer in Week 1 erlittenen Verletzung zurück und rückte erneut in die Starter-Rolle. Maack wäre somit nur eine Backup-Rolle geblieben.

Die Franchise steht nach sechs Spieltagen bei einer ernüchternden Bilanz von 2-4.

Das Statement von Moritz Maack im Wortlaut:

"Hey Sea Devils Family, ich möchte euch leider mitteilen, dass ich meinen laufenden Vertrag bei den Hamburg Sea Devils aufgelöst habe.



Die Entscheidung ist mir definitiv nicht leicht gefallen – Die Sea Devils, die Fans und vor allem meine Teammates bedeuten mir sehr viel. Es gab leider einige Gründe auf und neben dem Spielfeld, die mich letztlich zu diesem Schritt bewegt haben.



Vielen Dank an alle, die mich in dieser Zeit immer tatkräftig unterstützt haben. Ich wünsche den Sea Devils weiterhin nur das Beste! Bis bald!! Mo"