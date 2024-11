ELF: Hamburg Sea Devils verpflichten neuen Head Coach

Fatah selbst zeigt sich von der Rückkehr nach Hamburg begeistert: "Als ehemaliges Mitglied der Hamburg Sea Devils in der NFL Europe haben die Stadt Hamburg und der Name Sea Devils einen besonderen Klang und eine besondere Bedeutung für mich. Als die Anfrage aus Hamburg kam, war mir sehr schnell klar, dass es für mich an der Zeit ist, dieser Stadt wieder etwas zurückzugeben. Mir war aber auch bewusst, dass viel Arbeit auf uns warten würde, jedoch folge ich immer dem Motto: 'When it’s scary to jump in, that’s exactly when you jump in!'"