Florian Puth begann im Februar 2024 sein Praktikum bei ran und wurde anschließend als Freelancer übernommen. Der gebürtig aus Unna stammende Fußball-Enthusiast startet seine journalistische Karriere mit mehreren Praktika im Lokalbereich. Das große Interesse zum Sport legte dann den Grundstein in den Sportjournalismus zu wechseln. Dieser wurde im Journalismus-Studium bestärkt.

Steckbrief zu Florian:



Seit wann bei ran? Seit Februar 2024

Seit wann im Sportjournalismus? Seit August 2022

Ausbildung? Abitur, Bachelor of Arts in Journalismus und Public Relations in Gelsenkirchen

Berichterstattung: Viel Fußball und NFL und was sonst aktuell ist.

Bisherige Jobs:

Werkstudent bei der Funke Mediengruppe. Redaktion: DerWesten, Redakteur European League of Football