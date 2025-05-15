ELF live auf ProSieben MAXX, Joyn und ran.de
ELF live: Championship Game der European League of Football heute im Free-TV auf ProSieben & im kostenlosen Joyn-Livestream
- Aktualisiert: 07.09.2025
- 10:36 Uhr
Der Höhepunkt der ELF-Saison 2025 steht an! Im Finale kämpfen Stuttgart Surge und die Vienna Vikings um den Titel. ran hat alle Infos.
In der European League of Football steht das Highlight der Saison auf dem Programm. Im Endspiel kämpfen der deutsche Vertreter Stuttgart Surge und die Vienna Vikings aus Österreich um den Titel.
ELF: Die TV-Übertragungen der aktuellen Woche
- Sonntag, 7. September, 14:30 Uhr: Stuttgart Surge vs. Vienna Vikings - live auf Joyn, ProSieben, auf ran.de und in der ran-App
ELF 2025: Wann hat die Saison begonnen?
Die Saison der European League of Football hat am 17. Mai 2025 begonnen.
ELF: Wann endet die Saison 2025?
Das Finale der ELF-Spielzeit 2025 findet am 7. September 2025 in Stuttgart statt.
ELF: Wird die Saison im Free-TV übertragen?
Ja. Jeden Sonntag werden zwei ausgewählte Partien des Spieltags auf ProSieben MAXX im Free-TV übertragen. Das Finale läuft derweil live auf ProSieben.
ELF 2025: Welche Partien werden im Livestream gezeigt?
Pro Spieltag werden drei Duelle kostenlos im Livestream auf Joyn, ran.de und in der ran-App zu sehen sein. Eines am Samstag, zwei weitere am Sonntag.
Sämtliche ELF-Spiele dieser Saison kannst du dir über Joyn+ anschauen.
Das Wichtigste in Kürze
ELF 2025: Welche Teams nehmen an der Saison teil?
North Division:
- Berlin Thunder
- Hamburg Sea Devils
- Nordic Storm
- Rhein Fire
East Division:
- Fehérvár Enthroners
- Panthers Wroclaw
- Prague Lions
- Vienna Vikings
South Division:
- Helvetic Mercenaries
- Madrid Bravos
- Munich Ravens
- Raiders Tirol
West Division:
- Cologne Centurions
- Frankfurt Galaxy
- Paris Musketeers
- Stuttgart Surge