Stuttgart Surge vs. Vienna Vikings: ELF Championship Game heute live auf ProSieben und im kostenlosen Joyn-Livestream

  • Aktualisiert: 06.09.2025
  • 23:57 Uhr
Am Sonntag gibt es das große Finale der European League of Football (ELF) mit dem Championship Game zwischen Stuttgart Surge und den Vienna Vikings. Hier läuft das Duell der beiden Teams im Free-TV, Livestream und Ticker.

In der European League of Football (ELF) ist Crunchtime!

Am Sonntag, 7. September 2025, wird der neue Meister der ELF ermittelt. Dann steht das Championship Game zwischen Stuttgart Surge und den Vienna Vikings auf dem Programm. Für Surge ist es quasi ein Heimspiel, den die Partie um den ELF-Titel findet in der MHPArena in Stuttgart statt.

Reilly Hennessey (Stuttgart Surge 4), Munich Ravens vs. Stuttgart Surge, American Football, European League of Football, Playoffs, Semifinal, Saison 2025, 31.08.2025, Munich Ravens vs. Stuttgart Su...

ELF: Das Finale zwischen den Vienna Vikings und Stuttgart Surge live auf ProSieben und Joyn

Das Endspiel der European League auf Football live.

Doch auch die Vikings kommen mit viel Selbstvertrauen an den Neckar, haben als erste ELF-Franchise überhaupt zum dritten Mal seit Bestehen der Liga den Einzug ins Championship Game geschafft.

"Ich habe der Mannschaft gleich nach dem Spiel gesagt, dass wir noch nicht fertig sind. Wir werden die Woche nutzen, um uns physisch und mental auf das Championship Game vorzubereiten. Wir haben eine tolle Saison gespielt, aber die größte Herausforderung steht noch bevor", sagte Vikings-Coach Chris Calaycay nach dem Finaleinzug der Wiener.

Das Wichtigste zur ELF in Kürze

Stuttgart Surge vs. Vienna Vikings heute live: Wann ist Kickoff beim Championship Game der ELF?

  • Spiel: Stuttgart Stuttgart Surge vs. Vienna Vikings
  • Wettbewerb: ELF, Championship Game
  • Datum: 07. August 2025
  • Uhrzeit: 15:00 Uhr
  • Austragungsort: MHPArena (Stuttgart)

Stuttgart Surge gegen Vienna Vikings heute live: Läuft das Championship Game im Free-TV?

Ja! Das Championship Game der ELF läuft live im Free-TV. ProSieben überträgt das Spiel in voller Länge. Die Sendung startet um 14:30 Uhr.

ELF Championship Game heute live: Gibt es einen kostenlosen Livestream?

Ja! Selbstverständlich wird die Partie zwischen Stuttgart Surge und den Vienna Vikings auch kostenlos im Livestream gezeigt. Dieser ist sowohl auf ran.de als auch auf Joyn zu finden.

ELF Championship Game heute live: Wo gibt es einen Liveticker zu Stuttgart Surge vs. Vienna Vikings?

Einen Live-Ticker gibt es entweder auf ran.de oder in der ran-App (zum Download im Apple- und Android-Store).

Stuttgart Surge vs. Vienna Vikings heute live: Übersicht zum Championship Game der ELF

