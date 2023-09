ELF: Neue Madrid-Mannschaft gibt Team-Namen und Logo bekannt

Dass es 2024 ein ELF-Team in Madrid geben wird, war bereits bekannt. Nun veröffentlichte die Franchise über die sozialen Medien den finalen Namen sowie das Team-Logo.

Nur wenige Tage nach dem Championship Game der European League of Football schweift der Blick bereits auf die kommende Saison. Dann wird eine neue Franchise am Ligabetrieb teilnehmen.

Auf "X" (ehemals Twitter) veröffentlichte das Team zudem ein Video mit dem neuen Helm und schrieb dazu: "Macht Euch bereit, den symbolträchtigsten und stärksten Helm der Madrid Bravos kennenzulernen! Unser Helm ist viel mehr als nur ein Schutz, er ist ein Symbol für Tapferkeit, Mut und Stärke. Wenn unsere Spieler diesen Helm aufsetzen, werden sie auf dem Spielfeld zu wahren Kriegern."

ELF-Commissioner Patrick "Coach" Esume freute sich bereits im Sommer über das zweite spanische Team neben den Barcelona Dragons.

"Im kommenden Jahr kommt mit Madrid ein Team dazu, das auf jeden Fall mit hohen Ambitionen in der European League of Football an den Start gehen wird. Spanien verfügt über viele Spieler mit großem Potenzial und ich bin schon sehr gespannt, wie sie sich auf diesem Niveau präsentieren werden."