"So eine Entscheidung mitten in der Spielsaison treffen zu müssen, ist nicht schön, aber insbesondere im Hinblick auf das mir entgegengebrachte Vertrauen der Teams, Gesellschafter, unserer Geschäftspartner und allen voran der Fans, das nicht weiter enttäuscht werden darf, absolut notwendig", wird Esume zitiert.

Es hat sich über die vergangenen Tage angedeutet, jetzt kommt es zum endgültigen Knall in der European League of Football (ELF). Commissioner und Gründer Patrick Esume zieht sich aus der ELF zurück. ELF-Geschäftsführer Zeljko Karajica reagiert auf das Statement. Björn Werner meldet sich daraufhin auf "Instagram" zu Wort.

Karajica äußert sich in einer Pressemitteilung der Liga ohne persönliche Attacken. "Die ELF würde es ohne Patrick Esume nicht geben. Er ist eine Gallionsfigur und hat maßgeblich dazu beigetragen, dass unsere Liga in kürzester Zeit gewachsen und stark geworden ist. Für seinen unermüdlichen Einsatz, seine Leidenschaft und seinen Glauben an diese Vision gebührt ihm größter Dank und Respekt. Er wird immer ein Teil der ELF-Familie bleiben“, betont Zeljko Karajica, Geschäftsführer der European League of Football.

"Ich wünschte, die ganze Wahrheit würde irgendwann ans Licht kommen. Patrick hat mehr geopfert, als die meisten je wissen werden. Was hier nach einem harmonischen Abschied aussieht, war in Wirklichkeit ein langer, schmerzhafter Kampf hinter den Kulissen", kommentierte der 34-Jährige die Pressemitteilung über den Esume-Abschied auf "Instagram".

Der Ex-NFL-Spieler der Indianapolis Colts hat vor knapp einem Jahr sein Engagement als Eigentümer der Berlin Thunder in der European League of Football beendet: "Ich habe das selbst erlebt bei Thunder. Man schluckt Wahrheiten, nicht weil sie falsch sind, sondern weil man hofft, dass das Projekt, die Grundidee, irgendwie trotzdem weiterleben kann."

Das Investment in die Hauptstadt-Franchise war für Werner nach eigenen Angaben ein gewaltiges Minusgeschäft: "Ach ja, weil jetzt auch wieder die ganzen Klugscheißer aus ihren Löchern gekrochen kommen. Drei Jahre lang hab ich reingearbeitet, mit vollem Herzen, voller Energie und am Ende über 500.000 € Verlust gemacht. Keine Taschen voll, kein Cent raus, nur Zeit und Geld, die ich nie zurückbekomme", wie der Ex-Colts-Spieler einige Stunden später in einem weiteren Post nachlegte.

"Ich habe das gemacht, weil ich was bewegen wollte. In dieser Stadt, in diesem Land. Ich wollte einen Footprint hinterlassen und helfen, den Football in Deutschland weiterzuentwickeln. Es hat leider nicht so geklappt, wie ich es mir erhofft habe, aber so ist das Leben. Und ich werde weiter kämpfen. Auf anderen Wegen. Für diesen Sport. Für diese Community", betonte der Erstrunden-Pick von 2013.