ELF Week 10: Stuttgart Surge gewinnen Topspiel - Krimi zwischen den Raiders und den Ravens

Am zehnten Spieltag der ELF setzt Stuttgart Surge ein deutliches Zeichen an die Konkurrenz. Beim Thriller in Tirol haben die Gäste das bessere Ende für sich. Von Tobias Wiltschek In der ELF haben Frankfurt Galaxy und die Madrid Bravos hohe Siege eingefahren. Im Kampf um den Playoff-Einzug gelangen den Munich Ravens und Stuttgart Surge wichtige Siege gegen direkte Konkurrenten, während Nordic Storm auch über Berlin hinwegfegt. Die ELF live auf ProSieben MAXX, Joyn und ran.de

Paris Musketeers at Stuttgart Surge 8:26 Im Topspiel der Division West besiegten die Schwaben vor eigenem Publikum die Gäste aus Frankreich deutlich. Ausschlaggebend dafür war eine herausragende Leistung in den ersten beiden Vierteln, als die Gastgeber durch zwei Touchdowns von Reilly Hennessey und Louis Geyer sowie ein Field Goal mit 17:0 in Führung gingen. In der zweiten Hälfte punkteten die Stuttgarter dann nicht mehr ganz so häufig, in Gefahr geriet der überraschend hohe Sieg allerdings zu keiner Zeit mehr. Damit haben die Stuttgarter ihre Playoff-Ambitionen eindrucksvoll unter Beweis gestellt. Die Highlights zur Partie gibt's hier!

Fehervar Enthroners at Prague Lions 6:10 Die Ungarn haben den ersten Sieg in dieser Saison knapp verpasst, obwohl sie in Prag zwischenzeitlich in Führung gegangen waren. In einer punktearmen Partie gelangen beiden Teams erst im zweiten Viertel die ersten Scores. Zur Halbzeitpause stand es nach jeweils einem Field Goal 3:3. Auch danach blieb Defensive Trumpf. Erst im Schlussviertel waren die Enthroners wieder erfolgreich und gingen durch ein weiteres Field Goal mit 6:3 in Führung. Den ersten und einzigen Touchdown des Spiels erzielten aber die Tschechen zum 10:6-Endstand.

Rhein Fire at Hamburg Sea Devils 25:13 Im deutschen Duell sorgten beide Teams für eine abwechslungsreiche Auseinandersetzung, bei der die Sea Devils überraschend lange gut mithielten und zur Pause sogar mit 13:6 führten. Danach aber übernahmen die favorisierten Gäste das Kommando. Im dritten Viertel warf Quarterback Chad Jeffries drei Touchdowns in Folge: auf TJ Alexander, Jonathan Scott und Harlan Kwofie. Dem konnten die Sea Devils nichts entgegensetzen.

Nordic Storm at Berlin Thunder 53:35 Die Gäste aus Kopenhagen setzten ihre Erfolgsserie fort und bleiben auch nach ihrem achten Spiel das einzige Team in der ELF mit einer blütenweißen Weste (8-0). Bei den Thunder, die in ihrem neunten Saisonspiel bereits die sechste Niederlage kassierten, tat sich der Favorit lange schwer. Zur Pause stand es in einem sehr abwechslungsreichen Spiel noch 20:20. Danach aber drehte Nordic Storm auf, Quarterback Jadrian Clark führte sein Team mit am Ende sieben Touchdowns und 519 Yards zum Sieg. Die Highlights zur Partie gibt's hier!

Madrid Bravos at Helvetic Mercenaries 61:6 Der spanische Hauptstadtklub hat am Sonntag ein deutliches Ausrufezeichen gesetzt: Mit einem 61:6 bei den Helvetic Mercenaries feierten die Bravos ihren zweiten Sieg in Folge. Von Beginn an dominierten die Bravos die Partie in allen Bereichen. Die Offense um Quarterback Reid Sinnet agierte nahezu fehlerfrei. Sinnet kam insgesamt auf vier Touchdowns, brachte 19 seiner 23 Pässe an den Mann und überbrückte damit 276 Yards. Dabei kam er nur in drei Vierteln zum Einsatz. Während die Schweizer nun schon acht Niederlagen hinnehmen mussten und noch nicht einen Sieg feierten, steuern die Spanier mit dem sechsten Sieg im neunten Spiel in Richtung Playoffs. Die Highlights zur Partie gibt's hier!

Vienna Vikings at Wroclaw Panthers 38:12 Die Vikings legten furios los und legten bereits in der ersten Halbzeit, die sie mit 21:0 gewannen, den Grundstein zum Sieg. Quarterback Ben Holmes gelangen drei seiner vier Touchdowns noch vor der Pause. Erst im dritten Viertel schafften es auch die Panthers mit einem 16-Yard-Touchdown von DJ Irons Jr. auf Darrell Stewart Jr. aufs Scoreboard. Zu diesem Zeitpunkt aber was das Spiel längst entschieden und die Vikings brachten den Sieg locker nach Hause. Mit dem Erfolg verbessern die Vikings ihre Bilanz von 8‑1 und stehen kurz davor, sich den Sieg in der East Division zu sichern. Die Panthers indes stehen jetzt bei 5-4 und sind in der kommenden Woche bei den Ravens zum Siegen verdammt.

Frankfurt Galaxy at Cologne Centurions 74:10 Mit dem klaren Auswärtssieg in Köln beendeten die Frankfurt Galaxy ihre Durststrecke eindrucksvoll. Während die Hessen ihren ersten Sieg nach vier Niederlagen feierten, bleiben die Centurions auch nach dem neunten Spiel sieglos. Galaxy-Quarterback Jameson Wang zeigte sich in seinem zweiten ELF-Spiel in Topform und warf fünf Touchdown-Pässe. Auch am Boden waren die Galaxy den Centurions deutlich überlegen. Mit 134 Rushing Yards überbrückten die Frankfurter mehr als doppelt so viel Raum mit Laufspielzügen wie die Kölner (62).

