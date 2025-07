"So eine Entscheidung mitten in der Spielsaison treffen zu müssen, ist nicht schön, aber insbesondere im Hinblick auf das mir entgegengebrachte Vertrauen der Teams, Gesellschafter, unserer Geschäftspartner und allen voran der Fans, das nicht weiter enttäuscht werden darf, absolut notwendig", wird Esume zitiert.

Football-Beben in der ELF ! Nachdem es zuletzt anhaltenden Ärger zwischen Franchises und der European League of Football gab, trifft Patrick Esume eine folgenschwere Entscheidung: Er trennt sich mit sofortiger Wirkung von der Liga und deren Geschäftsführer Zeljko Karajica.

Es hat sich über die vergangenen Tage angedeutet, jetzt kommt es zum endgültigen Knall in der European League of Football (ELF). Commissioner und Gründer Patrick Esume zieht sich aus der ELF zurück, wie er über eine Pressemitteilung seiner Rechtsanwaltskanzlei bekannt gibt. ELF-Geschäftsführer Zeljko Karajica reagiert auf das Statement.

Karajica äußert sich in einer Pressemitteilung der Liga ohne persönliche Attacken. "Die ELF würde es ohne Patrick Esume nicht geben. Er ist eine Gallionsfigur und hat maßgeblich dazu beigetragen, dass unsere Liga in kürzester Zeit gewachsen und stark geworden ist. Für seinen unermüdlichen Einsatz, seine Leidenschaft und seinen Glauben an diese Vision gebührt ihm größter Dank und Respekt. Er wird immer ein Teil der ELF-Familie bleiben“, betont Zeljko Karajica, Geschäftsführer der European League of Football.

Gegenüber der "Deutschen Presse-Agentur" (dpa) hatte der Manager aus Hamburg noch entschieden zurückgewiesen, dass es zu einer Spaltung zwischen ihm und Esume kommen könnte: "Patrick Esume und ich sind Partner, wir bilden eine Einheit und stehen immer zusammen. Der sportliche Teil würde nicht funktionieren, wenn der andere Teil nicht funktionieren würde. Wer glaubt, er könne hier einen Keil hineintreiben, der macht sich lächerlich. Das ist absurd."