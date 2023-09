ELF-Playoffs: Spielabbruch bei Berlin Thunder vs. Frankfurt Galaxy

In seiner Story postete Myren ein Bild, auf dem er zwar in einer Trage liegt, aber ein Lächeln im Gesicht hat. Dazu schrieb der Schwede: "Das war zwar nicht das Ende, das wir uns für dieses Spiel und die Saison erhofft hatten, doch wir behalten uns ein Lächeln im Gesicht."

Im vierten Quarter des Playoff-Spiels kollabierte ein Spieler der Berliner. Außerdem wurde eine Injury Spotterin offenbar schwer am Kopf getroffen.

Rund fünf Minuten waren am Ende des Spiels noch auf der Uhr, als der Berliner Spieler in die Betreuerin an der Seitenlinie rannte. Doch nach rund 20-minütiger Unterbrechung wurde dann im Stadion bekanntgegeben, dass die Partie nicht mehr fortgesetzt wird.

Die Entscheidung des Spielabbruchs wurde im Einvernehmen beider Teams sowie in Absprache mit ELF-Commissioner Patrick Esume getroffen.

„Die Entscheidung ist nicht schwergefallen. Am Ende muss man realisieren, dass es Wichtigeres gibt als Football-Playoffs", sagte Esume kurz nach Spielabbruch im Interview bei ran.

"Wir haben uns mit beiden sportlichen Leitern unterhalten. Dann habe ich schlussendlich gesagt, wenn beide mit dem Score einverstanden sind, belassen wir es dabei. Vor allem auch aus Respekt gegenüber den beiden betroffenen Personen, die mit einer schweren gesundheitlichen Situation zu kämpfen haben", sagte Esume weiter.