Die Wroclaw Panthers müssen am Wildcard-Wochenende der European League of Football in Stuttgart ran (So., ab 14 Uhr live auf ProSieben MAXX und ran.de). Einer ihrer wichtigsten Spieler wird dann fehlen.

Schlechte Nachrichten für die Wroclaw Panthers.

Beim zweiten Wildcard-Spiel der ELF-Postseason am kommenden Sonntag (ab 14 Uhr live auf ProSieben MAXX und ran.de) muss die Franchise nach ran-Informationen auf Tony Tate verzichten.

Der 25-jährige Wide Receiver fällt verletzungsbedingt aus und steht gegen die Stuttgart Surge damit nicht zur Verfügung.

Für die Panthers eine massive Schwächung, ist Tate mit 16 Receiving Touchdowns doch der zweitbeste Passempfänger der Liga.