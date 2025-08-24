Nichts wird es mit der erneuten Titelverteidigung für Rhein Fire. Das Team aus Düsseldorf muss sich in der Wild Card Round der ELF Liga-Neuling Nordic Storm geschlagen geben

Für Rhein Fire ist der Traum vom dritten Titel in der European League of Football (ELF) beendet. Das Team von Head Coach Richard Kent musste sich den Nordic Storm in der Wild Card Round in Kopenhagen mit 23:28 (13:20) geschlagen geben.

Damit endete zugleich die Serie der Düsseldorfer von vier Siegen nacheinander. Erst vor einer Woche war er ein 27:19 über die Storm gelungen, die in ihrer Debüt-Saison damit zu den besten vier Teams zählen.

Der ehemalige Fire-Quarterback Jadrian Clark warf diesmal drei Touchdown-Pässe für die Nordlichter, kam durch die Luft insgesamt 309 Yards weit. Sein Nachfolger Chad Jeffries legte auf diesem Weg 156 Yards für einen Touchdown zurück.