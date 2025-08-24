Anzeige
ELF live auf ProSieben MAXX, Joyn und ran.de

ELF: Rhein Fire scheitert in Playoffs an Nordic Storm - Halfbfinal-Paarungen stehen fest

  • Veröffentlicht: 24.08.2025
  • 18:30 Uhr
  • ran

Nichts wird es mit der erneuten Titelverteidigung für Rhein Fire. Das Team aus Düsseldorf muss sich in der Wild Card Round der ELF Liga-Neuling Nordic Storm geschlagen geben

Für Rhein Fire ist der Traum vom dritten Titel in der European League of Football (ELF) beendet. Das Team von Head Coach Richard Kent musste sich den Nordic Storm in der Wild Card Round in Kopenhagen mit 23:28 (13:20) geschlagen geben.

Damit endete zugleich die Serie der Düsseldorfer von vier Siegen nacheinander. Erst vor einer Woche war er ein 27:19 über die Storm gelungen, die in ihrer Debüt-Saison damit zu den besten vier Teams zählen.

Der ehemalige Fire-Quarterback Jadrian Clark warf diesmal drei Touchdown-Pässe für die Nordlichter, kam durch die Luft insgesamt 309 Yards weit. Sein Nachfolger Chad Jeffries legte auf diesem Weg 156 Yards für einen Touchdown zurück.

Anzeige
Anzeige

ELF: Storm schlagen Fire - jetzt warten die Vikings

Die Touchdowns auf Seiten der Storm besorgten Simon Fons, Edvin Almeida und Adria Botella durch die Luft sowie Armand Soulerot über den Boden. Für Fire besuchten Harlan Kwofie und Jonathan Scott die Endzone.

Für Storm geht es damit im Semi-Finale am kommenden Samstag bei den Vienna Vikings weiter. Die Österreicher gewannen bereits 2022 den Titel. Den zweiten Teilnehmer für das Championship Game in Stuttgart am 7. September ermitteln tags darauf die Munich Ravens und die Stuttgart Surge, die sich mit 41:17 gegen die Madrid Bravos behaupteten.

Anzeige
Mehr News und Videos
European League of Football Finale - Rhein Fire gegen Vienna Vikings, 22.09.2024 Rhein Fire gewinnt und jubelt - European League of Football Finale - Rhein Fire gegen Vienna Vikings 22.09.2024 in D...
News

ELF heute live: European League of Football im Free-TV auf ProSieben MAXX und im Joyn-Livestream

  • 24.08.2025
  • 16:23 Uhr

ELF: Helmlos ins Getümmel! Bravos-O-Liner startet wilden Fight

  • Video
  • 02:35 Min
  • Ab 0
Reilly Hennessey (Stuttgart Surge 4), Touchdown, Stuttgart Surge vs. Paris Musketeers, American Football, European League of Football, Spieltag 10, Saison 2025, 20.07.2025, Stuttgart Surge vs. Pari...
News

ELF Playoffs: Stuttgart Surge ringen Bravos nieder

  • 23.08.2025
  • 19:16 Uhr

ELF: Alte Liebe vs. neues Glück! Clark fordert Ex-Team Rhein Fire

  • Video
  • 02:38 Min
  • Ab 0

ELF: Madrid Bravos mit krassen Klippensprüngen - so tickt das Team

  • Video
  • 01:57 Min
  • Ab 0
Die Spieler versuchen Brendan Beaulieu den Ball abzunehmen Rhein Fire vs Nordic Storm, American Football, European League of Football, Week 14, Season 2025, 17.08.2025, Photo: Foot Bowl pacho4k Dui...
News

ELF Power Ranking: Champion Letzter, Wien stark

  • 21.08.2025
  • 14:28 Uhr
imago images 1064254187
News

Trainer-Beben: ELF-Team entlässt Head Coach

  • 19.08.2025
  • 14:56 Uhr
Rhein Fire vor dem Angriff, GER Rhein Fire vs. Nordic Storm Kopenhagen, Football, European League of Football, Spieltag 13, Saison 2025, 17.08.2025 GER Rhein Fire vs. Nordic Storm Kopenhagen, Footb...
News

ELF-Playoffs fix: Wiedersehen in Kopenhagen

  • 19.08.2025
  • 10:10 Uhr

ELF-Highlights: Playoff-Probe! Rhein Fire fordert Nordic Storm

  • Video
  • 09:32 Min
  • Ab 0

ELF-Highlights: Tapferes Köln! Mit Mini-Kader gegen Raiders

  • Video
  • 10:09 Min
  • Ab 0