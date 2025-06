Nach nur zwei Spielen ist das Abenteuer von Taulia Tagovailoa in der ELF beendet. Im Gespräch mit ran erklärt Mark Weitz, der General Manager der Hamburg Sea Devils, die Hintergründe.

von Oliver Jensen,

Taulia Tagovailoa galt als einer der größten Namen, der jemals in die European League of Football gewechselt ist. Der frühere College-Star, der auch noch der jüngere Bruder von NFL-Star Tua Tagovailoa ist, wurde erst Ende Mai verpflichtet. Nach zwei Einsätzen jedoch wurde das Engagement vorzeitig beendet.

"Wir hatten mit Taulia langfristig geplant und uns sehr darüber gefreut, einen Quarterback seines Formats in Deutschland – und speziell in Hamburg – begrüßen zu dürfen. Umso bedauerlicher ist es, dass sich unsere Wege so kurzfristig wieder trennen", sagt General Manager Mark Weitz im Gespräch mit ran.