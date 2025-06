ELF: Rhein Fire lässt Hamburg Sea Devils keine Chance

Das Topspiel in Week 5 zwischen Rhein Fire und den Hamburg Sea Devils war eine klare Sache: Der Titelverteidiger fegte mit 43:0 über die Gäste hinweg.

Rhein Fire ist zurück in der Erfolgsspur: Nach dem Trainerbeben unter der Woche fegte der Titelverteidiger die Hamburg Sea Devils am Samstag aus dem Heim-Stadion in Duisburg. Rhein Fire gewann in Week fünf der European League of Football 43:0 (23:0).

Vor wenigen Tagen hatte Rhein Fire mitgeteilt, dass der bisherige Head Coach Jim Tomsula aus familiären Gründen den gesamten Sommer in den USA bleibt. Defensiv-Coordinator und Interims-Head-Coach Richard Kent bleibt Cheftrainer der Rhein Fire. Daneben wurde Offensive Coordinator Ed Warinner entlassen.

Personelle Paukenschläge, die das Team aber offenbar gut verkraftet hat. Der deutliche Erfolg gegen Hamburg war nie gefährdet, bereits zur Halbzeit führten die Gastgeber mit 23:0.