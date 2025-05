ELF: Trainer-Beben bei den Hamburg Sea Devils - Rowland übernimmt für Fatah

In der Pressemitteilung heißt es: "Im Rahmen offener und konstruktiver Gespräche mit Shuan Fatah wurde deutlich, dass die Vorstellungen über die zukünftige Entwicklung des Teams nicht in allen Punkten übereinstimmen. Um notwendige strukturelle Veränderungen vorzunehmen und dem Team Stabilität zu geben, wurde gemeinsam die Entscheidung getroffen, die Zusammenarbeit zu beenden."

Die Hamburg Sea Devils und Shuan Fatah haben sich einvernehmlich darauf verständigt, ihre Zusammenarbeit zu beenden. Das gab das Team am heutigen Dienstag bekannt. Die Nachfolge wird Lee Rowland antreten.

Das Wichtigste in Kürze

Fatah war bis November 2024 auch noch Trainer der deutschen Nationalmannschaft. Dann allerdings folgte die Trennung wegen dessen zusätzlicher Funktion als Head Coach in der European League of Football. Laut Begründung des Verbandes sei die Doppelbelastung nicht zu stemmen.

Lee Rowland steht für "Kompetenz, Erfahrung und Leadership"

Mit Lee Rowland übernimmt ein erfahrener Coach das Ruder. Rowland war in den vergangenen Monaten als Offensive Coordinator Teil des Trainerstabs. Er bringt über 40 Jahre Coaching-Erfahrung mit, war unter anderem bei den London Olympians, Hamburg Blue Devils, Berlin Adler und Swarco Raiders tätig und gewann dabei mehrere nationale und internationale Titel, darunter fünf Austrian Bowls und den Eurobowl.

Mark Weitz, General Manager und Geschäftsführer der Hamburg Sea Devils, erklärt: "Lee Rowland steht für Kompetenz, Erfahrung und Leadership. Wir sind dankbar, einen so profilierten und verlässlichen Coach aus den eigenen Reihen in dieser Schlüsselrolle zu wissen. Zugleich gilt unser Dank Shuan Fatah. Seine Arbeit war für uns extrem wertvoll – menschlich wie sportlich."

Die Hamburg Sea Devils starten am 17. Mai 2025 mit einem Auswärtsspiel bei den Madrid Bravos in die neue Saison der European League of Football.