Die Hip-Hop-Legenden aus Stuttgart spielen ein exklusives Mini-Konzert – auf einer Bühne mitten in der Cannstatter Kurve.

Dabei sind es noch gute vier Monate bis zum großen Endspiel, das am 7. September 2025 in der MHP Arena in Stuttgart ausgetragen wird.

Die neue Saison der European League of Football hat noch nicht begonnen, da gibt es bereits einen Meilenstein zu verkünden: Für das Championship Game 2025 wurden im Vorverkauf bereits 15.000 Tickets verkauft.

Das Championship Game der ELF lockt die Fans schon jetzt an: Im Vorverkauf wurden bislang 15.000 Tickets abgesetzt.

Das Wichtigste in Kürze

ELF-Finale ein starkes Signal

"Wir freuen uns riesig. Dass schon 15.000 Fans ein Ticket gelöst haben, ist ein starkes Signal für die Strahlkraft unserer Liga. Unser Ziel bleibt es, das bestbesuchte Spiel in der Geschichte des europäischen Footballs auszutragen – und mit dem Championship Game in der MHP Arena sind wir auf einem sehr guten Weg dorthin", sagt Zeljko Karajica, Geschäftsführer der ELF.

Der bisherige Zuschauerrekord wurde beim World Bowl 2007 mit 48.125 Fans in Frankfurt aufgestellt. Das bisher größte ELF-Spiel verfolgten 41.364 Zuschauer beim Championship Game 2024 in Gelsenkirchen. Jetzt soll Stuttgart zum neuen Schauplatz der Superlative werden.

ELF-Commissioner Patrick Esume blickt voller Vorfreude auf das Spektakel voraus: „Ich bekomme immer noch Gänsehaut, wenn ich an die Atmosphäre in Gelsenkirchen denke. Aber jetzt wollen wir das in Stuttgart noch einmal toppen. Mit der Unterstützung der Fans und dem Auftritt der Fantastischen Vier haben wir alles beisammen für ein echtes Fest des europäischen Footballs.“

Wer am Championship Game teilnehmen wird, ermitteln 16 Teams in der Regular Season, die am 17. Mai startet.

Neben Champion Rhein Fire sind folgende Franchises dabei: Berlin Thunder, Hamburg Sea Devils, Munich Ravens, Stuttgart Surge, Frankfurt Galaxy, Cologne Centurios (alle Deutschland), Vienna Vikings, Raiders Tirol (beide Österreich), Fehérvár Enthroners (Ungarn), Panthers Wroclaw (Polen), Prague Lions (Tschechien), Helvetic Mercenaries (Schweiz), Madrid Bravos (Spanien), Paris Musketeers (Frankreich) sowie Neuling Nordic Storm (Dänemark).